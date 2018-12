Depressione | ecco come il Natale ti può rovinare | perché il cervello può crollare e come

L’allarme degli psicologi : “Facebook e Instagram causano Depressione : ecco quanto bisogna utilizzarli per non rischiare” : L’utilizzo eccessivo dei social network porta ad un aumento del rischio di depressione e solitudine. La conferma arriva da uno studio sperimentale condotto sui social principali, ovvero Facebook, Instagram e Snapchat condotto dall’università della Pennsylvania. La ricerca ha dimostrato una relazione causale tra il tempo trascorso sui social network e un calo del benessere psico-fisico. La ricerca, pubblicata sul Journal of Social and ...

In Canada per curare diabete e Depressione serve... il Museo. Ecco perché i medici hanno introdotto questa cura : "Ecco, per il suo diabete le prescrivo una visita alla nuova mostra di Mirò". L'arte come farmaco: dal primo novembre i pazienti canadesi potranno ritrovarsi, sulla ricetta del medico, una singolare terapia. Per la prima volta, accanto all'elenco dei medicinali da assumere, potrebbe spuntare, infatti, anche una passeggiata tra un Picasso e un Dalì controfirmata dal dottore. È il risultato di un accordo tra l'associazione dei ...