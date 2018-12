DAL MAROCCO Il vescovo di Tangeri | la lezione dei migranti ai pedofili nella Chiesa

«Vedevi la bellezza in ogni dettaglio - sono morto con te» - la lettera dell'ex fidanzato della turista uccisa DALl'Isis in Marocco : Hai viaggiato in giro per il mondo proprio come volevi fare, non ti sei mai fermata di fronte alla paura di tutti i pericoli del mondo. Hai fatto quello che volevi e sei stata tosta. Vivrai nel cuore ...

«Vedevi la bellezza in ogni dettaglio» - la lettera dell'ex fidanzato della turista uccisa DALl'Isis in Marocco : Hai viaggiato in giro per il mondo proprio come volevi fare, non ti sei mai fermata di fronte alla paura di tutti i pericoli del mondo. Hai fatto quello che volevi e sei stata tosta. Vivrai nel cuore ...

Migranti - 12 morti e 12 dispersi su una barca partita DAL Marocco. In zona Sar libica una nuova nave umanitaria : La rotta seguita dai Migranti nel Mediterraneo occidentale non si ferma neanche in inverno e purtroppo continua a fare vittime. Dodici persone sono morte nel mare di Alboran, al largo delle coste ...

Imola - violenze e insulti razzisti ai bimbi dell’asilo : maestra ai domiciliari. “DAL MAROCCO venite qua a fare le idiozie” : insulti, violenze fisiche e verbali contro i bambini e vessazioni a sfondo discriminatorio e razziale nei confronti di quelli stranieri. Per questo una maestra di una scuola dell’infanzia di Imola di 55 anni è finita ai domiciliari. L’insegnante è accusata di maltrattamenti aggravati e lesioni personali continuate per fatti commessi dal 2015 al 2018. L’ordinanza cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari ...

'Ndrangheta : latitante estradato DAL Marocco : Roma - E' stato estradato dal Marocco in Italia Angelo Filippini, 74 anni, coinvolto nell'operazione "Smirne" e uomo di fiducia della cosca "Spinella-Ottina'" della 'Ndrangheta, attiva in Calabria e ...

'Ndrangheta : estradato DAL MAROCCO dopo latitanza di 22 anni : Milano, 6 dic. (AdnKronos) - L'ex latitante Angelo Filippini, 74enne, è rientrato in Italia, nella tarda serata di ieri, scortato da personale dello Scip - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza. Arrestato nell’aprile scorso dopo una latitanz

Morso da un gatto - muore di rabbia dopo 24 ore : era appena tornato DAL Marocco : Morire in 24 ore per il Morso di un gatto. Questo è quanto accaduto a un cittadino britannico di ritorno da un viaggio in Marocco. L’uomo aveva 58 anni. L’animale sarebbe stato, probabilmente, affetto da rabbia. Il servizio sanitario del Regno Unito non ha solo dato la notizia ma ha anche lanciato l’allarme: “Chiunque sia stato Morso, graffiato o leccato da un animale in un paese dove sia presente la rabbia, o abbia avuto ...