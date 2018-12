Cura della persona domiciliare fai da te con dispositivi elettrici Foreo

Moby Prince - la proCura di Livorno lavora su atti della commissione d’inchiesta che ha riscritto la storia della strage : La procura di Livorno ha acquisito la relazione conclusiva della commissione parlamentare d’inchiesta sul disastro della Moby Prince, il traghetto passeggeri della compagnia Navarma che la sera del 10 aprile 1991, appena partito in direzione di Olbia, entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo all’ancora nella rada del porto di Livorno. Nel più grave incidente della marineria italiana morirono 140 persone: 65 membri dell’equipaggio e 75 ...

Alluvione Livorno - l’atto d’accusa della proCura : Nogarin e capo Protezione civile assenti. Per periti fu “evento eccezionale” : Omicidio plurimo colposo per “aver cagionato la morte” di otto persone (tra cui un’intera famiglia) e per non essere stato in plancia di comando al momento dell’emergenza. La procura di Livorno ha chiuso le indagini sull’Alluvione che colpì la città nella notte tra il nove e il dieci settembre 2017 e il principale indagato resta il sindaco del Movimento 5 Stelle, Filippo Nogarin, a cui è stato notificato l’avviso che prelude alla richiesta ...

I più bei libri del 2018 - l’anno «della Cura» : Menzione speciale 20181. l’anno dei fuggiaschi2. Il silenzio è cosa viva3. Cattiva4. Salvare le osse5. Dalle macerie6. Becoming. La mia storia7. Essere una macchina8. Parlarne tra amici9. L'amore10. Un matrimonio americano2018 3 gennaio > Aharon Appelfeld 22 gennaio > Ursula K. Le Guin 7 maggio > Ermanno Olmi 14 maggio > Tom Wolfe 22 maggio > Philip Roth 3 giugno > Alessandra Appiano 28 giugno > Christine Nostlinger 25 ...

Blizzard assiCura che il servizio clienti europeo non risentirà della perdita di parte dell'organico : Di recente Blizzard ha rassicurato i giocatori dichiarando che il servizio clienti europeo continuerà a funzionare come al solito anche dopo la perdita di parte dell'organico prevista il prossimo anno. La sede interessata è quella di Cork, in Irlanda.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, una fonte affidabile (che è voluta rimanere anonima per proteggere la sua carriera) ha dichiarato che più di 100 persone hanno scelto di lasciare la ...

Prendersi Cura della moto d'inverno col programma Long Life Care di BMW Motorrad : Dal 1° novembre 2018 al 28 febbraio 2019 con il pacchetto offerto da BMW si può effettuare la manutenzione del proprio mezzo...

Palagiustizia di Bari - concluso il trasloco della ProCura nella nuova sede di Poggiofranco : L'ultimo magistrato della Procura di Bari ancora in servizio nella sede a rischio crollo del Palagiustizia di via Nazariantz si è trasferito oggi nella nuova sede di via Dioguardi, al quartiere ...

Aemilia - il proCuratore di Parma : “Radici della ‘ndrangheta profonde ma giovani”. Ma le prime informative sono del 1983 : Il nuovo procuratore dice che la ‘ndrangheta in Emilia ha radici “profonde ma abbastanza giovani“. Eppure le prime informative in materia risalgono al 1983. L’ assessore regionale, invece, rivendica i controlli nella ricostruzione post sisma: la sentenza Aemilia, però, racconta una realtà leggermente diversa. Nel giorno in cui 13 appartamenti e 10 autorimesse confiscati alla ‘ndrangheta vengono consegnati alla Guardia di ...

Salvini : "Contento della manovra - non è vero che ho ceduto". E Di Maio assiCura : "Niente aumento IVA" : Il giorno dopo lo scampato pericolo per la procedura d'infrazione, Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro dell'Interno, rivendica i risultati del negoziato con Bruxelles sulla manovra, sottolineando ...

Per i medici è inCurabile il tumore al cervello della bimba di 11 anni - ma lei guarisce. La madre : 'Un miracolo' : Per adesso, e per i prossimi cinque anni, ci sarà da pregare o incrociare le dita, ma intanto la piccola Roxli Doss, undicenne texana, sta bene. Il tumore al cervello, considerato inoperabile, è ...

Statuina di Hitler fra i pastori - c'è un'indagine della ProCura : Non accenna a spegnersi il clamore suscitato dall'esposizione di una Statuina raffigurante Adolf Hitler fra i pastori delle bancarelle di San Gregorio Armeno. Se la polemica che ha fatto seguito alla ...

Indagine proCura di Roma su consulenze d’oro al fratello della Boschi per la Tav di Firenze : Indagine aperta dalla procura di Roma ma ancora senza indagati, la questione è il crac del colosso del cemento e le consulenze d’oro per il fratello di Elena Boschi e a Bianchi Una delle più grandi aziende di costruzioni d’Italia è a un passo dal fallimento. Ma le sue controllate hanno siglato contratti di consulenza con due esponenti del Giglio magico di Matteo Renzi: il fratello di Maria Elena Boschi, Emanuele, e Alberto Bianchi, ...

GABANELLI/ Salviamo chi Cura col cuore dai tecnocrati della medicina : L'aziendalizzazione della sanità ha portato al prevalere di tecnica e protocolli. Ma negli ospedali ci sono medici e infermieri che ci mettono il cuore

Corinaldo - la discoteca della strage non aveva la copertura assiCurativa per i clienti : Il locale della strage non aveva assicurazione. L'ultimo grave risvolto della tragedia di Corinaldo l'ha svelato l'edizione online odierna de Il Corriere della Sera. Il quotidiano di via Solferino ha scoperto che la discoteca era sprovvista dell'assicurazione per i cosiddetti danni contro terzi: quella che tutela anche da una banale caduta un avventore di un locale. Oltre al lutto e al dolore, ciò significa che vittime e feriti difficilmente ...

Le ' gemelline pesciolino' Maria Leonor e Maria Beatriz/ Rara malattia della pelle che nessuno vuole Curare : Le gemelline pesciolino Maria Leonor e Maria Beatriz. Rara malattia della pelle che nessuno vuole curare: sono in cerca di fondi