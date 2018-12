Coppia uccisa a Davoli | confessa l' ex compagno della donna

Coppia uccisa in tabaccheria - l'ex confessa : «Li ho ammazzati perché lei non mi voleva più» : Ha confessa to Giuseppe Gualtieri, il 67enne arrestato per il duplice omicidio di Francesca Petrolini, di 53 anni, e del compagno Rocco Bava (43), uccisi ieri nella tabaccheria di lei, a Davoli...

Catanzaro - uccisa Coppia in tabaccheria : fermato il cognato della donna che era il suo ex. Femminicidio ad Alghero : È entrato nella tabaccheria di Francesca Petrolini, 53 anni, e ha ucciso lei e il suo compagno, Rocco Bava, di 43. Sospettato di avere fatto fuoco dentro il negozio di Davoli Superiore, in provincia di Catanzaro, è il cognato 67enne della donna, col quale aveva avuto una relazione dopo la morte di suo marito. I carabinieri di Soverato e di Catanzaro lo hanno trovato a casa di un amico, e l’hanno portato in caserma per ...