Città di Mazara del Vallo SERVIZI RACCOLTA PORTA A PORTA FESTIVITÀ NATALIZIE

"Il sindaco di Mazara non ha informato i cittadini - il disastro si poteva evitare" : la Lega si scaglia contro il primo cittadino

Straripa un fiume a Mazara del Vallo : Città sommersa dall'acqua : E' Straripato il fiume Mazaro a Mazara del Vallo dove piove incessantemente dalla scorsa notte, così come in altri centri della provincia di Trapani. Le zone basse della città sono state allagate e ...