Cina | tutto pronto per le sculture di ghiaccio di Harbin GALLERY

Occhi al cielo nel weekend : incontro ravviCinato con la Cometa di Natale 46P/Wirtanen - ecco tutto quello che c’è da sapere : Nel corso del weekend potremo assistere ad un meraviglioso spettacolo nel cielo notturno grazie ad una Cometa che passerà vicino alla Terra. 46P/Wirtanen è una piccola Cometa che è diventata sempre più luminosa nel corso delle ultime settimane e nelle notti di sabato 15 e domenica 16 dicembre dovrebbe essere abbastanza luminosa da essere osservata ad Occhio nudo. “Il 16 dicembre, 46/P sarà a soli 11,5 milioni di chilometri dalla Terra e ...

Tennistavolo - Mondiali juniores Bendigo 2018 : Cina pigliatutto - tutti i titoli al Paese della Grande Muraglia : Si sono conclusi a Bendigo, in Australia, i Mondiali juniores di Tennistavolo: come lo scorso anno a Riva del Garda, la Cina ha monopolizzato la competizione, conquistando sette ori su sette. Le briciole al resto del mondo: in quattro circostanze finalista perdente è stato il Giappone (due individuali e due a squadre) in un’occasione la Russia, mentre per due volte l’atto conclusivo ha visto un derby cinese. Di seguito tutti i ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 - Meo Sacchetti : “Abbiamo concesso troppo”; Aradori : “Per la Cina è tutto nelle nostre mani” : Al termine della partita tra Polonia e Italia, il coach della Nazionale Meo Sacchetti e il suo capitano (per queste due gare) Pietro Aradori sono stati intercettati dal microfono di Flavio Tranquillo per Sky Sport. Queste le dichiarazioni di Sacchetti: “Noi abbiamo sicuramente fatto un pessimo primo quarto, abbiamo concesso troppo, poi loro sono andati con sicurezza, ed è logico che recuperi facendo fatica. Sei a 6 punti, 7 punti, ma lì ...

Sembra andare tutto male? La soluzione arriva dalla Cina : Inoltre, il governo ha iniziato a sostenere l'economia in maniera più attiva. Il mercato azionario cinese potrebbe essere paragonato in questo momento ad un grande magazzino, con tante società in ...

L’hotel automatico è in Cina : si fa tutto con l’app - documenti e chiavi non servono più : Programmate un viaggio a Shanghai e prenotate una stanza in un hotel della catena internazionale InterContinental. Quando arrivate non c’è un addetto in carne e ossa alla reception che vi fa il check-in, e non vi viene consegnata la chiave. Nelle vostre mani avete già tutto quello che vi occorre: è nello smartphone. Non stiamo parlando di qualcosa che avverrà fra molti anni, è già possibile grazie a un accordo stretto fra InterContinental, ...

Grande Fratello Vip. Giulia Salemi in costume : l’inquadratura in pisCina mostra tutto : Al Grande Fratello Vip è la volta delle sfide in coppia. Giulia Salemi e lo chef Andrea Mainardi si sono scontrati contro la coppia formata dall’ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago dell’Isola dei famosi Francesco Monte e una delle gemelle del duo ”le Donatella”, Giulia Provvedi. I quattro hanno partecipato a quella che il Grande Fratello Vip chiama ”La caccia al tesoro”, una vera e propria caccia al ...

Bari - 8 persone contagiate da morbillo in ospedale : tutto partito da una bimba non vacCinata. I medici : “Temiamo altri casi” : Una catena di contagi da morbillo, partiti da una bambina ricoverata all’ospedale pediatrico del capoluogo pugliese e non vaccinata. La storia – raccontata da La Gazzetta del Mezzogiorno – comincia lo scorso 27 ottobre: la piccola di dieci anni arriva al pronto soccorso del Giovanni XXIII. Dopo qualche giorno arriva la conferma da parte del personale medico del reparto infettivo: si tratta di morbillo. I genitori della bambina ...

Maltempo Roma - evacuato il litorale Danni in tutto il Lazio - disastro a TerraCina : Quattro morti, Danni ingenti in tutto il Lazio, feriti e disagi. E' drammatico il bilancio regionale per l'ondata di Maltempo che ieri ha imperversato per ore da nord a sud, tra violente raffiche di ...

Maltempo - furioso tornado si abbatte su TerraCina : “tanti morti - ha distrutto tutto - venite ad aiutarci” [FOTO e VIDEO LIVE] : Un violentissimo tornado si è abbattuto pochi minuti fa su Terracina, in provincia di Latina, in particolare sul viale della Vittoria provocando numerose vittime e tanti feriti. In base alle prime informazioni molto frammentarie c’è un morto su un’auto colpita da un albero, e altri dispersi (numero al momento imprecisato). ...

Napoli - Hamsik : 'Grande dispiacere ma ci giochiamo tutto in casa. Io in Cina? Potevo andare poi...' - : Marek Hamsik, capitano del Napoli, dopo il match di Champions League con il PSG è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: 'Sono ex compagni di squadra, ci sta. E' venuto anche Cavani a salutarci. Sicuramente è bello incontrarlo, sfidare questa squadra di campioni. E' stata una bella serata. Fa male perdere due ...

Borse in rosso - future sul Dow Jones cedono 300 punti : tutto è iniziato in Cina : tutto è iniziato in Cina, dove le Borse hanno perso molto terreno, con gli investitori che sono sempre più preoccupati dalle prospettive economiche della seconda potenza al mondo e delle implicazioni ...