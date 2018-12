Cina | economia marittima | messo a segno un +7 | 2%

Economia digitale - in Cina è 38 - 2% Pil : Lo sviluppo dell'Economia digitale ha stimolato la crescita in settori come il commercio elettronico,i pagamenti mobili, e l'innovazione nelle industrie tradizionali.

Ad Assemblea UCina 'faro' Cottarelli e Demaria su economia : ... ricordando come "nel corso del 19°Forum 'Avanti Donna' organizzato dalla Fondazione Bellisario", di cui Demaria è entrata a far parte quest'anno, sia emerso quanto "la nostra economia sia più ...

Mercati europei in rosso : paura che l'economia si fermi in Cina : Il tasso di crescita è stato il più basso in 15 anni di tempo a novembre, e questo alimenta le paure di una frenata della seconda economia al mondo. A livello settoriale, i titoli delle case ...

Cina - rallenta l'economia di Pechino : L'attività economica della Cina ha segnato una frenata, nel mese di novembre. Lo dimostrano i dati sulla produzione industriale e sulle vendite al dettaglio che hanno evidenziato una rinnovata ...

Economia : politologo Bremmer sul 'Corriere della Sera' - partita Cina-Stati Uniti tra passi avanti e rotture : Roma, 07 dic 09:22 - , Agenzia Nova, - Ian Bremmer, il politologo fondatore e direttore di Eurasia Group, in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che anche se Trump... , Res,

Taiwan : l'astro nascente del partito Kuomintang antepone il tema dell'economia a quello dei legami con la Cina : Taipei, 03 dic 06:02 - , Agenzia Nova, - Han Kuo-yu, esponente 61enne del partito Kuomintang che ha espugnato a sorpresa la città di Kaohsiung in occasione delle elezioni Taiwanesi... , Cip,

Cina : presidente Xi esorta paesi del G20 a guidare l'economia mondiale in modo responsabile : Buenos Aires, 30 nov 22:32 - , Agenzia Nova, - Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato i paesi del G20 ad aderire all'apertura, alla partnership, all'innovazione e all'inclusione e... , Abu,

Cina : nuovi segnali di rallentamento dell'economia alla vigilia del summit Trump-Xi : Pechino, 30 nov 05:10 - , Agenzia Nova, - Gli ultimi indicatori macroeconomici pubblicati dal governo cinese confermano il rallentamento della crescita della seconda economia mondiale.... , Cip,

Cina : Ocse - crescita economia scenderà al 6 per cento nel 2020 : Pechino, 21 nov 11:54 - , Agenzia Nova, - L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico , Ocse, prevede che la crescita del Pil cinese scenderà al 6 per cento nel 2020:... , Cip,

L’economia della Germania si è contratta a sorpresa dello 0 - 2 per cento - sembra per via dei dazi tra Stati Uniti e Cina : L’economia della Germania si è contratta a sorpresa dello 0,2 per cento nel terzo trimestre dell’anno, alimentando così nuove preoccupazioni per la crescita economica europea e per il rischio che si vada verso una nuova recessione. Il calo del PIL

La Cina conquista l'economia Argentina - : La Cina ha compiuto la maggior parte delle esportazioni di soia e carne dall'Argentina. Inoltre, crescono gli investimenti cinesi nell'estrazione di minerali e di idrocarburi e di infrastrutture, ma ...

Cina : costruiamo insieme un'economia mondiale aperta : Xi Jinping ha espresso ottimismo circa le prospettive di sviluppo economico del Paese, sottolineando che "la crescita economica della Cina è ancora in prima fila nel mondo". La Repubblica Popolare ...