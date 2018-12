Carovana di auto e bus dall' Olanda alla Grecia per riportare a casa 150 rifugiati

Carovana dei migranti - bimba di sette anni muore disidratata al confine Usa : era sotto la custodia delle autorità : Una bambina di sette anni è morta mentre era sotto la custodia delle autorità americane al confine con il Messico. La bimba è morta per disidratazione e stanchezza. Lo riporta il Washington Post, ...

Carovana - Trump autorizza "forza letale" : 0.01 Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha autorizzato le truppe al confine Usa-Messico a "usare la forza letale", se necessario, contro la Carovana di migranti in avvicinamento. Trump, conversando con i giornalisti a Mar-a-Lago,ha anche minacciato di chiudere "l'intero confine". La notizia è riportata dalla Cnn. "Se devono, useranno la forza letale,ho dato l'ok - ha detto Trump- e spero che non debbano farlo".Trump ha parlato di ...