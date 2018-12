Capodanno 2019 a Napoli | scopri tutti gli eventi in programma

Capodanno 2019 - vietato lo spray al peperoncino in molte delle piazze italiane : Arma di autodifesa o pericoloso strumento di morte? Dopo la tragedia alla discoteca “Lanterna azzurra” di Corinaldo e la ressa scatenatasi in piazza a Torino, durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, lo spray al peperoncino è salito sul banco degli imputati. Sempre più spesso infatti viene fatto un uso criminale delle bombolette che rilasciano sostanze urticanti. Bande di piccoli delinuenti le adoperano per commettere ...

Capodanno 2019 in piazza : i concerti e gli eventi gratuiti nelle piazze delle città d'Italia : In altre città di scena sono invece dei veri e propri spettacoli che ci faranno entrare nel nuovo anno a suon di risate. Per il Capodanno 2019 ci sono diversi appuntamenti da non perdere: Vinicio ...

Roma Natale e Capodanno 2019 a San Basilio : In occasione della notte di San Silvestro, lunedì 31 dicembre a partire dalle 21.30 Villa Farinacci torna a essere il

Capodanno a Verona e provincia : dove andare per iniziare al meglio il 2019 : Capodanno AL DORIAN GRAY - Il giro del mondo in una notte: benvenuti sulla Dorian AirLines , partite per un viaggio indimenticabile tra musica e divertimeno assicurato. Capodanno AL TEATRO NUOVO DI ...

Pisa - attesa per il Capodanno 2019 in Piazza Garibaldi con Emanuela Aureli e Adika Pongo : Il programma della festa dell'Ultimo dell'Anno 2018 a Pisa, che interesserà un'ampia location tra Piazza Garibaldi e Ponte di Mezzo, sarà caratterizzato da due eventi principali: l'esibizione della nota imitratrice ternana Emanuela Aureli e lo show del gruppo musicale Adika Pongo. I due momenti saranno intervallati dallo spettacolo di fuochi artificio che a Mezzanotte sancirà l'entrata nel 2019. Il veglione Pisano di San Silvestro sarà condotto ...

Capodanno 2019 alla Rocca - l'ordinanza. "Vietato lo spray al peperoncino" : la tragedia in provincia di Ancona " dell'ormai famigerato spray al peperoncino . E' quanto prevede un'ordinanza firmata in questi giorni dalla sindaca Manuela Sangiorgi e relativa appunto alla ...

Tendenza meteo per Natale e proiezioni fino a Capodanno 2019 : Roma - Tendenza meteo Natale 2018 Il campo di alte pressioni che andrà impadronendosi del Mediterraneo non sarà duraturo e sarà messo a dura prova da una nuova perturbazione in arrivo proprio per il periodo di Natale. Rimangono ancora delle incertezze sulla tempistica ma ad oggi ci sono buone possibilità che un fronte freddo attraversi la Penisola nel periodo 25-27 Dicembre. Lo scenario più probabile è che la ...

Outfit Capodanno 2019 : uomo e donna - consigli per essere alla moda in montagna - a casa o in piazza : È tempo di ragionare su un giusto Outfit per Capodanno.Il 2019 è ormai alle porte: siamo a dicembre e l’ultimo dell’anno si preannuncia come la festa più importante per salutare l’anno nuovo in compagnia di amici, parenti e nuove persone. E proprio Capodanno può trasformarsi in una grande occasione per mostrare la propria personalità, che sia una festa in casa, una cena fuori al ristorante, oppure in una piazza che brulica di gente. Ecco perché ...

Capodanno 2019 in Puglia : Regina - Paolo Noise - Reckless e Havana Group in piazza a Toritto : Il Capodanno 2019 in Puglia si preannuncia davvero entusiasmante e ricco di iniziative ed eventi. In particolare a Toritto è in programma un grande show musicale con protagonisti diversi artisti di rilievo regionale ed europeo. Nel piccolo comune della Città Metropolitana di Bari, l'ex modello e art director Miky Falcicchio sta ultimando gli ultimi dettagli per la prima edizione del Capodanno in piazza nella cittadina delle mandorle, vigneti e ...

Capodanno 2019 a Pescara : gli eventi in programma : Per gli amanti degli sport invernali e della vita all'aria aperta è è stato organizzato un pacchetto comprendente escursioni e ciaspolate nel cuore dell'Abruzzo. Gli eventi di Capodanno 2019 a ...

VICENZA Quest'anno in piazza il Capodanno è Magika 2019 : E dopo il countdown collettivo di mezzanotte, ancora tanta musica, balli e spettacoli fino alle 2 del primo giorno dell'anno.

Capodanno 2019 a Modena in Piazza Roma : il programma : «Si scrive Casadei, si legge festa!» è, non a caso, lo slogan degli spettacoli dal vivo di Mirko, che preannuncia, per lunedì 31 dicembre, una serata esplosiva, dove ballare e cantare tutti insieme, ...

Cenone Capodanno 2019 al Villanova : ... ---------- Per prenotazioni, ENTRO IL 30 DICEMBRE: 3406592744 - 3939365044 START ORE 20.30 - COSTO 65 euro - menù baby , fino a 10 anni, COSTO 30 euro Dopo la mezzanotte, solo spettacoli, ticket 10 ...

Capodanno 2019 su Netflix col film-concerto di Taylor Swift - video - : il Reputation Tour debutta in streaming : Il Tour mondiale, che non è passato dall'Italia, si è concluso lo scorso novembre a Tokyo dopo 53 spettacoli tra Nord America, Europa, Oceania ed Asia. Il film-concerto sarà disponibile su Netflix in ...