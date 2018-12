Call of Duty | Black Ops 4 | gli zombie tornano nella modalità Blackout

Call of Duty Black Ops 4 : novità legate agli zombie per la modalità Blackout? : Treyarch ha qualche aggiornamento in serbo per la modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4, e a giudicare dagli indizi lasciati potrebbe trattarsi di un aggiornamento a tema zombie.Come riporta VG247, quest'oggi gli sviluppatori hanno lasciato un messaggio piuttosto interessante per quanto riguarda la modalità battle royale di Black Ops 4. Come possiamo vedere infatti, sul profilo Twitter ufficiale dello studio possiamo vedere il seguente ...

Spider-Man - FIFA 19 - Call of Duty : Black Ops 4 e moltissimi altri giochi tra i Saldi di Gennaio di PlayStation Store : Ottime notizie per i possessori delle console di Sony! Oggi, 21 dicembre, partono i Saldi di Gennaio su PlayStation Store!Da ora fino al 21 Gennaio, i giocatori potranno acquistare una valanga di giochi per PS4, PS3, PS Vita e PlayStation VR a prezzi molto vantaggiosi.Tra le offerte comparse su PS Store, segnaliamo quelle relative a Spider-Man, che può essere vostro per 39,99 Euro o FIFA 19, disponibile per 34,99 Euro. Ma le promozioni sono ...

Call of Duty : Black Ops 4 : "Operazione Zero Assoluto" è ora disponibile per Xbox One e PC : Ottime notizie per tutti i giocatori attualmente impegnati nell'apprezzato Call of Duty: Black Ops 4. Un nuovo aggiornamento ha portato "Operation Absolute Zero" anche su Xbox One e PC, dopo un periodo di esclusività per PS4.Come segnala VG247.com, "Operation Absolute Zero" (Operazione Zero Assoluto) introduce in Black Ops 4 alcune interessanti novità, come lo specialista Zero, la nuova modalità per Blackout, Hijacked e 100 nuovi livelli nel ...

L'ultimo aggiornamento di Call of Duty : Black Ops 4 è magnifico - articolo : Pochi giorni fa Call of Duty: Black Ops 4 ha ricevuto un sostanzioso aggiornamento per tutte le piattaforme. L'ultima stagione è iniziata per la versione PlayStation 4 e Activision ha pubblicato il primo DLC premium dopo un leak avvenuto il giorno prima.Sto giocando a Black Ops 4 con tutto questo abilitato ed è un aggiornamento magnifico. La patch introduce dei cambiamenti significativi a livello di bilanciamento e la nuova stagione chiamata ...

Call of Duty : Black Ops 4 riceverà domani la nuova modalità "Half Off Heist" : Ottime notizie per tutti i fan di Call of Duty: Black Ops 4: lo sviluppatore Treyarch ha da poco annunciato che il popolare sparatutto otterrà una nuova variante della modalità Heist, che si chiamerà Half Off Heist.Come segnala Dualshockers, i dettagli esatti sulla nuova modalità devono ancora essere annunciati ufficialmente, si può facilmente dedurre che la nuova modalità permetterà ai giocatori di acquistare armi, bonus e altri oggetti alla ...

Call of Duty : Legends of War porta il multiplayer e gli zombie su Android : Come riporta VG247.com, l'alpha del gioco mobile Call of Duty: Legends of War è live in Australia, e porta con sé multiplayer e zombie!Call of Duty: Legends of War è l'ultimo titolo mobile della serie, realizzato dallo sviluppatore cinese Tencent, il gioco è ora disponibile in Australia su Android.Activision ha annunciato la sua partnership con Tencent in agosto per sviluppare un titolo mobile per il mercato cinese. Charlie INTEL riferisce che ...

Call of Duty e GTA a rischio sovrapprezzo? Possibile l’avvento di una tassa sui videogiochi violenti : È indiscutibile che titoli del calibro dei vari Call of Duty e GTA (giusto per fare i due esempi più eclatanti) abbiano un seguito molto, molto folto. Il merito va ovviamente alla cura certosina riposta dagli sviluppatori in fase di lavorazione, certo, ma anche i temi trattati all'interno dei vari titoli hanno avuto una rilevanza fondamentale nell'affermazione su larga scala dei vari brand. È chiaro che la violenza presente nei giochi svolga un ...

Call of Duty : Legends of War è disponibile in beta - ecco come installarlo : Call of Duty: Legends of War per Android è stato rilasciato in Australia in versione beta, ma possiamo provarlo anche noi: ecco come fare per installarlo sui nostri smartphone Android. L'articolo Call of Duty: Legends of War è disponibile in beta, ecco come installarlo proviene da TuttoAndroid.

Paura per Infinity Ward : i creatori di Call of Duty colpiti da un allarme bomba : Momenti di Paura che fortunatamente non si sono tradotti in un vero e proprio attacco concreto ma intanto gli studi di Los Angeles di Infinity Ward sono stati teatro di un allarme bomba.Come segnalato da Kotaku, quello che ha colpito i creatori di Call of Duty è solo l'ennesimo allarme bomba che in questi giorni stanno caratterizzando gli USA. Si parla di dozzine di situazioni di questo tipo attraverso l'intera nazione. Tornando al caso ...

Call of Duty Mobile Android disponibile in Australia - come giocarci prima dell’uscita mondiale : I tempi passano, ma la popolarita della serie Call of Duty resta stoicamente la stessa. La saga pubblicata da Activision continua a macinare numeri importanti, incurante dell'inesorabile scorrere del tempo e dell'avvicendarsi sulla scena videoludica di altri fenomeni dalla portata assolutamente interessante. È questo il caso dei vari Fortnite e PUBG, che hanno si sdoganato un genere, quello del Battle Royale, ma che fondamentalmente devono pur ...

Nuova Stagione di contenuti gratuiti su Call of Duty : Black Ops 4 : Activision e Treyarch annunciano una Nuova Stagione di contenuti a partire da martedì 11 dicembre per tutti i giocatori PS4, e per altre piattaforme in seguito. Nuovi contenuti, per tutte le modalità del gioco. Call of Duty: Black Ops 4: Nuova Stagione di contenuti gratuiti Una Nuova Specialista – I giocatori possono riprogrammare il flusso del combattimento con Zero, una Nuova Specialista che può essere ...

Il futuro di Call of Duty : Black Ops 4 tra Operazione Zero Assoluto e una nuova stagione di contenuti gratuiti : Activision e Treyarch annunciano una nuova stagione di contenuti dedicati a Call of Duty: Black Ops 4 a partire da martedì 11 dicembre per tutti i giocatori PS4, e per altre piattaforme in seguito. Nuovi contenuti, per tutte le modalità del gioco, ecco i dettagli del comunicato ufficiale:Una nuova Specialista - I giocatori possono riprogrammare il flusso del combattimento con Zero, una nuova Specialista che può essere utilizzata nelle modalità ...

Update Call of Duty Black Ops 4 pronto al via - data e dettagli di Operation Absolute Zero : Come anticipato nella giornata di ieri, Call of Duty Black Ops 4 ambisce a divenire uno dei titoli più bollenti della tornata natalizia. Dopo un lancio sul mercato che è riuscito a non risentire eccessivamente della presenza dell'affollamento del periodo autunnale (ricordiamo, giusto per citare alcuni nomi, l'uscita quasi in concomitanza con Assassins' Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Fallout 76 e Battlefield 5, giusto per citarne alcuni, ...