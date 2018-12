Cade elicottero | muore la coppia glamour della politica in Messico

Cade un elicottero militare in Afghanistan : 25 morti. I talebani : 'Lo abbiamo abbattuto' : Un elicottero militare è caduto questa mattina in Afghanistan nel distretto di Anar Dara, nella provincia di Farah, uccidendo almeno 25 persone, inclusi membri del consiglio provinciale di Farah e ...

Afghanistan. Cade elicottero - 25 morti : 7.35 Un elicottero militare è caduto in Afghanistan nel distretto di Anar, nella provincia di Farah. Nell'esplosione sono morte almeno 25 persone, inclusi parecchi membri del Consiglio provinciale di Farah e ufficiali dell'esercito afghano. I talebani hanno rivendicato di esseri stati loro ad abbattere l'elicottero.

Leicester - Cade elicottero presidente : video - 5 morti/ Ultime notizie - Erikkson : “era un generoso” : Leicester, cade elicottero presidente. video Ultime notizie “Lui era a bordo”. La conferma della Bbc: 5 morti, il patron, la figlia, due piloti e una quinta persona non identificata(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 16:22:00 GMT)

Calcio - tragedia per il Leicester : dopo la partita Cade e va in fiamme elicottero con a bordo il patron : Doveva essere un normale sabato di Premier League in Inghilterra. E invece si è trasformato di colpo in una catastrofe per il Leicester, la città inglese e i suoi tifosi. Poco dopo il fischio finale del match pareggiato in casa 1-1 contro il West Ham, l’elicottero sul quale viaggiava Vichai Srivaddhanaprabha, proprietario del club inglese entrato di diritto nella storia del Calcio per aver vinto nel 2016 contro ogni pronostico la Premier League ...

Leicester sotto shock - Cade l’elicottero con il presidente a bordo : le cause dell’incidente - Schmeichel in lacrime [VIDEO] : Sono ore di ansia in casa Leicester, l’elicottero del proprietario Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato fuori al King Power Stadium subito dopo il pareggio contro il West Ham, il match è finito in pareggio. L’incidente è avvenuto nel parcheggio dello stadio e alcuni testimoni oculari hanno assistito allo schianto, subito dopo è scoppiato l’incendio. Non è ancora stato confermato chi ci fosse all’interno ma il ...

