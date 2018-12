Brescia | Tonali salta il derby Livorno a Carpi senza Diamanti

Brescia - Cellino su Tonali : 'È un marziano - assomiglia a Pirlo' : Massimo Cellino parla del suo Brescia ai microfoni di RMC Sport. C'è ovviamente spazio per affrontare l'argomento Tonali , il fiore all'occhiello delle rondinelle, tanto da essere già nel giro della ...

Brescia «costretto» a salire : Mancini vuole Tonali in A : Intervenuto in mattinata ai microfoni di «Radio Anch'io Sport», oltre a parlare del suo amico Gianluca Vialli in lotta con la malattia , «un fratello, lo ammiro», e di Var , «c'è e va usata», , ...

Brescia - non solo Tonali : Cistana jolly in crescita : Gli son servite meno di dieci presenze, per far capire a tutti quello che vale. Neanche dieci partite - la decima sarà sabato prossimo a Venezia - per dimostrare che Andrea Cistana in questo Brescia ...

Brescia - Cellino a tutto tondo : “Tonali merita la Nazionale - Allegri il migliore - lotteremo presto contro l’Atalanta : In un’intervista presente sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il presidente del Brescia Massimo Cellino è tornato a parlare di Sandro Tonali, di proprietà delle Rondinelle e calciatore del momento: “meritava la Nazionale e metterà in difficoltà Mancini, perché è pronto. È il prototipo del centrocampista moderno, inventa e difende. Somiglia a Pirlo fisicamente, per il resto sono diversi: Pirlo alla sua età giocava più ...

Roma - pressing su Tonali : il Brescia ha rifiutato 12 milioni in estate : Roma - Roma , tutto su Tonali . A gennaio Monchi cercherà un centrocampista che possa dare il cambio a De Rossi e in futuro prendere il suo posto. Il giocatore individuato è il centrocampista del ...

ITALIA - SANDRO TONALI : 'PIRLO? NO - MI ISPIRO A GATTUSO'/ Il talento del Brescia - 'da piccolo tifavo Milan' - IlSussidiario.net : ITALIA, SANDRO TONALI:'PIRLO? No, mi ISPIRO a GATTUSO'. Il talento del Brescia è il primo 2000 convocato in Nazionale maggiore.

Serie B - i risultati in diretta live della dodicesima giornata. Magia di Tonali - Brescia avanti 2-1 sul Verona : I tabellini Brescia-Verona 2-1 live 38' Donnarumma, B,, 43' Tonali, B,, 51' Caracciolo, V, Brescia, 4-3-1-2, : Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Mateju; Ndoji, Tonali, Bisoli; Spalek; A. ...

Napoli - Tonali nel mirino : il nuovo Pirlo richiesto anche dal Chelsea. Le richieste del Brescia : Aurelio De Laurentiis vuole regalare ai suoi tifosi il nuovo Andrea Pirlo. Quest’ultimo gioca nel Brescia, proprio come l’ex centrocampista di Inter, Milan e Juve. Sandro Tonali, classe 2000 del Brescia, è uno dei calciatori più in vista nel panorama dei giovani italiani, che quest’anno ha già totalizzato 10 presenze e messo a segno due assist. La richiesta del Brescia è di […] L'articolo Napoli, Tonali nel mirino: il ...