Borse | Tokyo affonda dopo Wall Street | perde il 5%

Borse - Tokyo affonda dopo il crollo di Wall Street : 'L'unico problema che ha la nostra economia è la Fed', ha scritto su Twitter il presidente americano facendo tracollare il Dow Jones di oltre 650 punti. È la quarta seduta negativa consecutiva per ...

Le tensioni di Wall Street affondano le Borse asiatiche : Tokyo perde il 5% : Le tensioni di Wall Street mandano a picco anche la Borsa di Tokyo che a mezzogiorno segna un calo di oltre il 5% con gli investitori spaventati dalle molteplici incertezze politiche ed economiche che arrivano dagli Stati Uniti....

Borse asiatiche in ordine sparso. Chiusa Tokyo : Teleborsa, - Miste le piazze asiatiche in avvio di settimana , orfane della piazza di Tokyo rimasta Chiusa per festività. Ferme anche Singapore , Jakarta e Sydney . Chiude in via anticipata Hong Kong ,...

Dopo la Fed - tutte le Borse in discesa Affonda Tokyo - Milano apre a -1 - 5% : Avvio di seduta con il segno meno per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'15%. Apertura in calo anche per le principali Borse europee: Parigi -1,5%, Francoforte -1,4%, Londra -1,4% e Madrid -1,3%, ...

Borse asiatiche incerte. Tokyo termina in rosso : Giornata incerta per i mercati asiatici, compresa la borsa giapponese , che si è mossa all'insegna dell'incertezza per il crescere delle tensioni geopolitiche. I problemi politici in Europa così come ...

Borse asiatiche positive. Tokyo guida i rialzi : Finale positivo per le principali Borse d'estremo oriente, aiutate dalle aspettative di uno stop temporaneo all'aumento dei tassi americani. Rumors anticipati da un articolo del Wsj che hanno permesso ...

Borse cinesi in rialzo - bene Tokyo : 4.41 La Borsa di Tokyo apre in netto rialzo col Nikkei a +1,32% sulla scia della tregua Usa-Cina sul commercio siglata sabato nel summit di Buenos Aires tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping. Congelando il rialzo dei dazi per 90 giorni da inizio 2019, le parti si sono tra l'altro impegnate a trovare nello stesso periodo un accordo ad ampio raggio sul commercio. bene anche la altre Borse cinesi,in particolare Shanghai con il Composite che ...

Tokyo chiude in lieve rialzo. In calo le Borse cinesi : I principali indici dell'Asia/Pacifico segnano un rialzo nella seduta odierna, 29 novembre 2018,, dopo l' ottimo finale di Wall Street . L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un aumento ...

Borse Asia deboli - Tokyo giù - sale Cina : ANSA, - MILANO, 21 NOV - Borse Asiatiche deboli dopo l'ennesima scivolata di Wall Street che, con il crollo dei tecnologici, ieri ha bruciato i guadagni del 2018. L'andamento dei mercati americani ha ...

Borse asiatiche in calo - fa eccezione il rialzo di Tokyo : Si muovono all'insegna della debolezza le principali Borse d'estremo oriente dove fa eccezione la borsa di Tokyo che termina gli scambi in positivo. A scatenare le vendite, ha contribuito la pessima ...

Tokyo chiude in rialzo. In lieve calo le Borse cinesi : I principali indici dell'Asia/Pacifico segnano un buon rialzo nella seduta odierna, dopo l' ottimo finale di Wall Street sui risultati delle elezioni midterm . L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha ...