Borsa | per Wall Street peggior Natale della storia | Tokyo crolla a -5%

Borsa : Tokyo crolla - perde oltre il 5% : ANSA, - Tokyo, 25 DIC - Tonfo della Borsa di Tokyo nella prima parte della seduta, dopo la festività di ieri, con un crollo di oltre il 5% e l'indice di riferimento Nikkei sotto quota 20mila per la ...

Borsa : Tokyo - apertura in netto calo : ANSA, - Tokyo, 25 DIC - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in netto calo dopo la festività di ieri, affossata dalla pesante contrazione a Wall Street che ha chiuso lasciando sul ...

Borsa - per Wall Street è la peggior vigilia di Natale della storia : È la peggior vigilia di Natale della storia quella di oggi per Wall Street , che ha chiuso in forte calo. Secondo quanto riporta Cnbc , i listini americani - fra il problema dello shutdown , il nuovo ...

Epic Games è quotata a 15 miliardi di dollari in Borsa ma non solo per merito di Fortnite : Epic Games ha senza dubbio passato un ottimo 2018, pensate che la compagnia è al momento quotata in borsa per la modica cifra di 15 miliardi di dollari.Come riporta CNBC, un team di analisti ha provato a capire i motivi dietro questa rapida scalata al successo (lo scorso luglio la compagnia valeva circa la metà della cifra attuale). Naturalmente uno dei motivi principali è senza dubbio Fortnite, che è diventato rapidamente un fenomeno mondiale ...

Tonfo per la Borsa Usa : DJ a -2 - 86% : 19.25 Tonfo per la Borsa Usa: DJ a -2,86% Chiusura in forte calo per Wall Street fra lo shutdown e il nuovo attacco di Donald Trump alla Fed, definita "l'unico problema dell'economia" americana. Il Dow Jones perde il 2,86% a 21.802,38 punti, mentre il Nasdaq cede il 2,21% a 6.192,92 punti e lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,68% a 2.351,84 punti.

Borsa : Ny accentua perdite - Dj -2% : Wall accentua le perdite. Il Dow Jones perde il 2% a 21.997,71 punti, il Nasdaq cede l'1,78% a 6.223,79 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2% a 2.370,59 punti. Wall Street è ai minimi da 19 ...

Borsa : Euronext offre 625 mln per Oslo : ANSA, - MILANO, 24 DIC - Euronext, il circuito che gestisce le Borse di Parigi, Amsterdam, Dublino, Madrid e Lisbona, ha messo sul piatto 625 milioni di euro per Oslo Bors Vps Holding, la società che ...

Borsa : volatilità danneggia paperoni : ANSA, - NEW YORK, 22 DIC - I paperoni mondiale hanno visto andare in fumo 511 miliardi di ricchezza dall'inizio dell'anno. Dopo primi sei mesi stellari, gli ultramiliardari si sono scontrati con la ...