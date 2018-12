Bolzano | l’intesa tra Svp e Lega scricchiola per il disegno di legge di Roberto Calderoli

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 dicembre 2018) L’intesa tra Sudtiroler Volkspartei eper Salvini premier, accettata come un matrimonio d’interesse da parte di entrambi i partiti dopo le elezioni provinciali d’autunno, mostra crepe, infedeltà e ragioni di scontro prima ancora di nascere. Tutta colpa deldicostituzionale che prevede il taglio dei parlamentari e che in Trentino Alto Adige porterebbe una riduzione dei deputati da undici a sette e dei senatori da sette a quattro. Ildiè stato approvato dalla commissione Affari costituzionali del Senato ed è proprio il senatore leghista, già ministro per le Riforme, a fare da relatore, sostenendo la necessità di ridisegnare numeri di parlamentari e collegi. Ma propriosta seguendo ala trattativa per varare la nuova giunta del consiglio provinciale. Dopo l’exploit leghista, che ha fatto ere ...