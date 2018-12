Blizzard | personale pagato per licenziarsi | continua la politica del taglio dei costi

eurogamer

(Di martedì 25 dicembre 2018)sta attuando un programma piuttosto massiccio di razionalizzazione delle spese, come avrete avuto modo di vedere, e se fino a qualche giorno fa faceva scalpore la chiusura della scena competitiva di Heroes of the Storm, oggi apprendiamo qualcos'altro.Come riporta PCgamer, nel tentativo di ridurre istarebbe offrendo ai propri dipendenti del denaro in cambio del loro licenziamento, secondo un rapporto di Kotaku.Le fonti affermano inoltre che la società ha dato maggiore potere al proprio dipartimento finanziario per tagliare le spese, e ha ridotto i budget di tutte le squadre che non producono direttamente videogiochi.Read more…