Benedizione Urbi et Orbi | dal Papa un Sos al mondo | «Senza fraternità tutti gli sforzi

La Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco La diretta La messa della notte di Natale : Città del Vaticano, la tradizionale cerimonia natalizia da piazza San Pietro

Messa di Natale. Papa : "Superare ingordigia - troppi senza pane". Oggi Benedizione Urbi et Orbi : Ho bisogno della fragranza tenera del tuo amore per essere, a mia volta, pane spezzato per il mondo". La Messa di ieri sera, con imponenti misure di sicurezza, ha aperto le celebrazioni natalizie ...