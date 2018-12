Basket | Serie A in campo oggi a Natale | gli orari delle partite e come vederle in tv e

Basket - multe per quattro società in serie A - : Sono stati resi noti i provvedimenti disciplinari relativi alle gare della undicesima giornata di serie A di Basket. Minacce agli arbitri, lanci di monete e utilizzo di fischietti: ce n'è per tutti i ...

Basket - Serie A 2019 : a Natale due derby lombardi e uno emiliano. 25 dicembre con Varese-Cantù - Milano-Brescia e Bologna-Reggio Emilia : A nove anni dal primo tentativo di giocare anche il giorno di Natale, effettuato dalla Virtus Bologna nel 2009, la Serie A torna a sperimentare quella che in NBA è una tradizione pluridecennale ormai consolidata. Stavolta le partite saranno tre, tutte all’interno di uno dei triangoli storici del Basket italiano: Varese-Milano-Bologna. Andiamo a vedere cosa c’è da attendersi dal trittico natalizio. OPENJOBMETIS VARESE-ACQUA S. ...

Basket - Serie A in campo anche a Natale e Santo Stefano! Calendario e orario delle partite - il programma e come vederle in tv e streaming : Il mondo della palla a spicchi non si ferma mai, nemmeno a Natale e a Santo Stefano. Se il 26 dicembre era già capitato abbastanza spesso di vedere la Serie A in campo, molte meno volte è successo il giorno di Natale: ci provò la Virtus Bologna nel 2009 contro Ferrara, e fu un esperimento accantonato per lungo tempo. Adesso, per il 25 dicembre, ci si riprova, con tre impegni tutti ravvicinati e racchiusi nel classico triangolo cestistico del ...

Milano-Brescia - Serie A Basket : si gioca a Natale! Programma - orario e tv. Come vederla in streaming il 25 dicembre : Non solo la NBA, ma anche la Serie A di basket vivrà il suo Christmas Day. In campo anche a Natale e al Forum d’Assago va in scena una delle più belle del campionato italiano. Un derby lombardo tra l’Olimpia Milano e la Germani basket Brescia. L’Armani Exchange si presenta imbattuta a questa sfida con undici vittorie in altrettante giornate e vuole mantenersi comodamente in vetta alla classifica, mentre dall’altra parte ...

Serie A Basket – Risultati e classifica dopo i match dell’11ª giornata : Milano trionfa e rimane leader della classifica generale: tutti i Risultati dopo l’11ª giornata di Serie A Si è conclusa l’11ª giornata di Serie A di pallacanestro maschile. Milano, che oggi ha trionfato contro Varese, si conferma saldamente al comando della classifica. Sempre più in crisi invece la Grissin Bon Reggio Emilia, che ha ceduto oggi a Trieste davanti al pubblico di casa. Ecco i Risultati dell’11ª ...

Basket - Serie A 2019 : i risultati dell’11ma giornata. Prosegue la marcia di Milano e Venezia - Avellino vince e sogna : Dopo i due anticipi di ieri, si è completato oggi il quadro dell’11ma giornata della Serie A di Basket: vittorie per Milano e Venezia, che si mantengono ai primi due posti in classifica, mentre Avellino batte Sassari ed aggancia Cremona e Varese. Trieste sbanca Reggio Emilia e ritrova Brindisi a quota 12. Successi anche per Trentino e Torino, che respirano e lasciano il fondo della graduatoria. Avellino supera Sassari per 86-78 scavando ...

Serie A Basket - 11ª giornata – Sorridono Trieste e Venezia - Reggio Emilia e Cantù ko : Trieste trionfa a Reggio Emilia, Cantù ko contro Venezia davanti al pubblico di casa E’ terminata l’11ª giornata del campionato italiano di pallacanestro maschile. Ottima prestazione di Trieste, che ha trionfato nella trasferta di Reggio Emilia. La Reggiana non è riuscita a mettere in difficoltà la sua avversaria, cedendo per 71-84. Peric e Sanders hanno trascinato Trieste alla vittoria con i loro 17 punti a testa, mentre tra i ...

Diretta Cantù-Venezia/ Risultato live 36-47 - streaming Rai : intervallo lungo - Serie A1 Basket - : Diretta Cantù Venezia, streaming video Rai: la Reyer è seconda in classifica e prova ad accorciare su Milano, crisi profonda per i brianzoli.

Serie A Basket - 11ª Giornata – Trento vince a Pesaro - successo per Torino su Pistoia : Trento vince in trasferta a Pesaro, Torino batte Pistoia fra le mura del PalaRuffini: i risultati dei match dell’11ª Giornata di Serie A Dopo le vittorie di Brescia a Cremona e Brindisi su Bologna nei due anticipi del sabato, il successo di Avellino nel lunch match contro Sassari e il trionfo della capolista Milano contro Varese, l’11ª Giornata della Serie A di Basket prosegue con altri due incontri pomeridiani. Nella prima sfida Trento ...

Basket : Serie A - Milano-Varese 72-67 : ANSA, - ASSAGO, MILANO,, 23 DIC - Solo una prova irreale di Mike James, 27 punti, 5 assist, 8 rimbalzi, preserva l'imbattibilità in campionato dell'Ax Milano che respinge l'assalto dell'Openjobmetis ...

LIVE Milano-Varese Basket - Serie A in DIRETTA : Milano doma Varese per 72-67 - 27 punti di Mike James : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Varese, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Grandissima attesa per il 177° derby lombardo tra le due formazioni: l’Olimpia vuole difendere la prima posizione e continuare il proprio cammino senza sconfitte, mentre la squadra di Attilio Caja è in un eccellente momento di forma e arriva da quattro vittorie consecutive. Oltre ...

Serie A Basket - 11ª Giornata – Milano super anche sotto Natale : Varese si arrende al Forum : L’Olimpia Milano vince ancora e festeggia il Natale da prima in classifica: la squadra di coach Pianigiani batte Varese nella sfida dell’11ª Giornata della Serie A L’Olimpia Milano regala una nuova gioia ai propri tifosi in vista dell’imminente Natale. La formazione Campione d’Italia in carica batte Varese (72-67) nella sfida dell’11ª Giornata di Serie A e si prepara a passare un Natale da prima in classifica. Grazie a questo successo ...

Diretta Torino Pistoia/ Risultato live 0-0 - info streaming : palla a due! - Serie A1 Basket - : Diretta Torino Pistoia, streaming video e tv: incrocio delicato al PalaVela, dove Fiat e Oriora cercano di abbandonare l'ultimo posto in classifica.

Virtus Roma Treviglio - risultato live 52-37 - 20' - streaming video e tv : 3' Q! - Basket Serie A2 - : Diretta Virtus Roma Treviglio streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 13giornata , oggi 23 dicembre, .