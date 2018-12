Australia | scricchiola un grattacielo a Sydney | 3mila persone evacuate

Blastingnews

(Di martedì 25 dicembre 2018) Paura per i residenti della Opal Tower a, in, dove gli abitanti hanno sentito all'improvviso alcuni rumori provenire dal decimo piano dell'edificio. Gli ispettori, giunti sul posto, hanno effettivamente trovato una crepa proprio in quella zona dell'edificio. Circa 3 mila, per motivi di sicurezza, hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Il governono sta facendo di tutto per assicurare l'integrità strutturale dell'edificio. Gli abitanti, infatti, hanno paura che possa crollare da un momento all'altro. L'evento ha causato un lieve movimento dell'edificio di circa 2 millimetri, secondo quanto riferito dal quotidiano locale TheMorning Herald.Abitanti costretti a passare in un altro posto la Vigilia di Natale Tale incresciosa situazione si è verificata proprio alla Vigilia di Natale e ha, ovviamente, costretto gli abitanti a passare altrove ...