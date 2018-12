Attacco kamikaze in Libia | colpito il Ministero degli Esteri a Tripoli

Libia - Attacco kamikaze al ministero degli Esteri a Tripoli : 3 morti - : L'assalto all'edificio è stato compiuto da due kamikaze : uno è morto facendosi saltare in aria e l'altro è stato ucciso dalle forze di sicurezza. Ci sono anche 5 feriti

Libia - 3 morti in Attacco kamikaze : 10.30 E' stato un attentatore suicida a causare l'esplosione al ministero degli Esteri libico a Tripoli. Lo riferiscono fonti della sicurezza libica, aggiungendo che il numero delle vittime dell'attentato è salito a tre. Secondo alcuni testimoni, l'esplosione è stata accompagnata anche da colpi d'arma da fuoco. Dalle immagini diffuse dai siti libici si vede una densa colonna di fumo sprigionarsi dall'edificio principale del ministero.

Afghanistan - Attacco kamikaze a Kabul durante incontro religioso : almeno 40 morti e 80 feriti : Un uomo si è fatto esplodere a Kabul in Afghanistan uccidendo almeno 40 persone e ferendone circa 80. A riferirlo il ministero della Sanità. L’attentato, secondo quanto riporta l’agenzia locale Tolo News, è avvenuto attorno alle 14, ora italiana, durante un raduno religioso . L’ attacco è avvenuto mentre nella sala Uranus, solitamente usata per le cerimonie nuziali, si stava svolgendo una riunione del consiglio degli ulema, ...

Attacco kamikaze a Tunisi in pieno centro - ci sono feriti : Almeno due persone sono rimaste ferite in una forte esplosione che si è verificata nel centro di Tunisi . Media internazionali parlano di un kamikaze. L'Attacco è avvenuto in avenue Habib Bourguiba. ...