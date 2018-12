Atalanta | Gasperini | ' Affronteremo i più forti e dobbiamo giocare al massimo'

Atalanta-Juventus - Gasperini sogna lo sgambetto : 'Cristiano Ronaldo in campo sarebbe regalo per gli appassionati' : L'auspicio di vedere in campo l'avversario più atteso, la voglia di fermare la marcia di una squadra sin qui quasi inarrestabile. Gian Piero Gasperini , allenatore dell'Atalanta, ha anticipato sui ...

Atalanta - Gasperini : 'Spero che Ronaldo giochi contro di noi' : BERGAMO - ' Mi auguro che Cristiano Ronaldo sia in campo per il pubblico, perché è un'attrattiva unica. Poi è chiaro che tecnicamente per noi sia un pericolo, ma la Juve ha tantissimi altri grandi ...

Atalanta-Juventus - Gasperini non ha paura di CR7 : “lo voglio in campo” : Cristiano Ronaldo in dubbio per Atalanta-Juventus dopo che Allegri ha annunciato un turno di stop durante queste feste per CR7 “Mi auguro che Cristiano Ronaldo sia in campo per il pubblico, perché è un’attrattiva unica. Poi è chiaro che tecnicamente per noi sia un pericolo, ma la Juve ha tantissimi altri grandi giocatori per sostituirlo”. Gian Piero Gasperini non ha paura di CR7 e lo vorrebbe in campo domani contro la sua ...

Genoa-Atalanta 3-1 : Prandelli frena la corsa di Gasperini : GENOVA - Vince il Genoa 3 a 1, Gasperini, dopo quattro vittorie in quattro partite da ex, questa volta si deve arrendere. Azzecca tutto Prandelli: l'atteggiamento col quale la sua squadra scende in ...

Atalanta - de Roon : 'Per Gasperini è una partita particolare...' : Marten de Roon , centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport prima del match col Genoa: 'Sappiamo che per Gasperini è una partita particolare perché ha lavorato bene per tanti anni qua. Ma l'abbiamo preparata bene come al solito: non cambiamo mai, ...

Atalanta - Gasperini e il "derby" col Genoa : "Ma noi non possiamo fallire" : Match speciale, per mille ragioni. Per riassumere ciò che per Gasperini rappresenta Genoa-Atalanta bastano due numeri: "Sui 500 punti in caso di vittoria, non dico nulla - sorvola sorridendo -. Le 350 ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Non possiamo sbagliare approccio» : BERGAMO - "Ci attende una partita difficile contro una squadra che avrà voglia di vincere. Ma anche noi vogliamo chiudere l'anno nel migliore dei modi. E questa sarà la prima di tre partite molto ...

Atalanta-Lazio 1-0 - decide Zapata e Gasperini vola : Roma, 17 dic., askanews, - L'Atalanta batte la Lazio 1-0 nel posticipo della sedicesima giornata del campionato di serie A. decide Zapata dopo un solo minuto di gioco. Discesa di Gosens sulla fascia ...

Atalanta-Lazio - Gasperini : ”Loro inferiori solo a Juve e Napoli” . Inzaghi : “Sconfitta immeritata” : Atalanta Lazio Gasperini – Al termine del match disputato all’Azzurri d’Italia di Bergamo, vinto dalla Dea con un gol di Zapata dopo 60′ secondi, i due tecnici commentano ai microfoni di Sky Sport quando accaduto nell’incontro valido per la 16° Giornata della Serie A. Ecco le loro parole -> Leggi anche Atalanta-Lazio 1-0: Pagelle, Highlights e […] L'articolo Atalanta-Lazio, Gasperini:”Loro inferiori ...

Atalanta-Lazio - formazioni ufficiali : Gasperini ritrova Ilicic : ATALANTA LAZIO formazioni ufficiali – Tra poco meno di un’ora all’Azzurri d’Italia di Bergamo, nel match del monday night, inizio ore 20.30, si affronteranno l’Atalanta e la Lazio in un match dal fortissimo sapore di Europa. I lombardi vogliono accorciare sul sesto posto in classifica, utile per l’accesso al secondo torneo continentale. I biancocelesti, reduci dal […] L'articolo Atalanta-Lazio, formazioni ufficiali: Gasperini ...

Atalanta-Lazio - le probabili formazioni : Gasperini ritrova Ilicic - solito modulo per Inzaghi : La partita dell’Atleti Azzurri d’Italia tra Atalanta e Lazio promette gol e spettacolo. I due club impegnati nella lotta per un posto che vale l’Europa, seppur di diverso valore, negli ultimi due precedenti a Bergamo hanno messo a segno ben 13 reti, frutto del 3-4 della stagione 2016-17 e del 3-3 dello scorso campionato. I bergamaschi sono reduci dalla vittoria di Udine, ma hanno perso l’ultima partita in casa ...