Ascolti Tv 24 dicembre 2018 | il pubblico si divide tra Papa Francesco e Gerry Scotti

Ascolti TV | Domenica 23 dicembre 2018. Che Tempo Che Fa 17.3% - cala ancora New Amsterdam (10.1%). Pucci 8.1%. Nove al 2.4% con Mamma ho preso il Morbillo : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.951.000 spettatori pari al 17.3% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.920.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.192.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Pretty Princess ha catturato l’attenzione di 1.986.000 spettatori (8.8%). Su Italia1 lo spettacolo di ...

Ascolti TV | Sabato 22 dicembre 2018. Soliti Ignoti 19.4% - La Banda dei Babbi Natale 10.6%. Firenze Secondo Me 2.2% - Miss Christmas su Tv8 al 2.4% : I Soliti Ignoti Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato 3.938.000 spettatori pari al 19.4% di share (ultimo segmento dalle 23.36 alle 23.44: 2.773.000 – 19.2%). Su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale ha raccolto davanti al video 2.157.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Rapunzel – L’intreccio della Torre ha raccolto 1.642.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 la replica di SaraBanda ha ...

Ascolti TV | Lunedì 24 Dicembre 2018. Santa Messa 12.9% - Concerto di Natale 13.4%. Bene Una Poltrona per Due (13.1%) : Alessandra Amoroso e Gerry Scotti Nella serata di ieri, Lunedì 24 Dicembre 2018, su Rai1 – dalle 21.19 alle 23.13 – la Santa Messa di Natale ha conquistato 2.323.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.41 alle 0.56 - Concerto di Natale in Vaticano, condotto da Gerry Scotti, ha raccolto davanti al video 1.966.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 Frozen – Il Regno del Ghiaccio ha interessato ...

Ascolti TV | Domenica 23 dicembre 2018. Che Tempo Che Fa 17.3% - cala ancora New Amsterdam (10.1%). Pucci 8.1% : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.951.000 spettatori pari al 17.3% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.920.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.192.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Pretty Princess ha catturato l’attenzione di 1.986.000 spettatori (8.8%). Su Italia1 lo spettacolo di ...

