Anticipazioni Una Vita | Leonor ritorna ad Acacias 38 | Diego e Blanca si baciano

Anticipazioni Una Vita : Antonito salda il debito contratto con Ramon : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le Anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Antonito Palacios, il promesso sposo di Antolina. Quest'ultimo, infatti, comincerà a lavorare alla Deliciosa di Victor, dove farà la conoscenza di Belarmino, un importante imprenditore. Una Vita: Antonito inizia a lavorare alla Deliciosa Antonito ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata del 25 dicembre 2018 (su RETE 4) : anticipazioni puntata 600 di Una VITA di martedì 25 dicembre 2018, in onda eccezionalmente su RETE 4 alle 22,25: Dopo avere bevuto il liquore servitole da Carmen, Celia si addormenta e così Castijón ordina alla domestica di preparare la padrona: Carmen inizia a spogliarla. Il giorno dopo, Celia non ricorda nulla di quanto è accaduto… Antoñito discute con il padre in pubblico e cerca il sostegno di Víctor, ma anche quest’ultimo è ...

Una Vita Anticipazioni : il ritorno di Leonor ad Acacias dopo la morte di Pablo : Anticipazione Una Vita: Leonor torna ad Acacias 38 dopo la morte di Pablo Le anticipazioni di Una Vita annunciano il ritorno di Leonor ad Acacias 38. dopo la morte di Pablo, la dolce Hidalgo fa finalmente rientro a casa, sorprendendo Rosina e Casilda. Ma come sta la giovane scrittrice? Vi annunciamo che, nel corso delle […] L'articolo Una Vita anticipazioni: il ritorno di Leonor ad Acacias dopo la morte di Pablo proviene da Gossip e Tv.

Una Vita - Anticipazioni : scandalo sexy ad Acacias : Una Vita Nonostante le festività natalizie, la telenovela Una Vita non andrà in pausa e continuerà a regalare numerosi colpi di scena ai telespettatori. Al centro della scena, come sempre, ci sarà la perfida Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro): quest’ultima, per dare inizio alla sua vendetta contro i vicini “colpevoli” di averla umiliata durante la festività di San Paolino, farà sì che Celia (Ines Aldea) appaia seminuda sui giornali e ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dall’1 al 4 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA dall’1 al 4 gennaio 2019: Antonito chiede a Maria Luisa di rispettare la sua relazione con Lolita. Più tardi, la giovane Palacios scopre da Liberto che Arturo è partito in Turchia e non in Argentina. Blanca è riuscita a far scappare Castora da Acacias e si scontra con Ursula, annunciandole che non cederà ai suoi ricatti. Diego, intanto, sospetta che ci sia proprio Blanca dietro la ...

Una Vita Anticipazioni 24 dicembre 2018 : Adela si confessa con Simon : Mentre Celia cade nella trappola di Ursula, Adela confessa a Simon di soffrire di un disturbo della personalità.

Anticipazioni Una Vita : Adela si fa male per colpa della vendetta di Elvira : Nuovo appuntamento con le news su Una Vita, lo sceneggiato firmato da Aurora Guerra che narra le vicende degli abitanti di un vecchio quartiere iberico. Gli spoiler delle puntate italiane in programma a gennaio si soffermano su Adela, interpretata dall'attrice Marian Arahuetes. La moglie di Simon, infatti, avrà un grave incidente per colpa di Elvira Valverde. Quest'ultima, infatti, cospargerà la strada con dei cocci di cristalli dopo essere ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 24 dicembre 2018 : anticipazioni puntata 599 di Una VITA di lunedì 24 dicembre 2018: Antonito rivela a Liberto e Rosina di aver rubato e impegnato la collana al monte di pietà e promette di riscattarla. Rosina si infuria per l’accaduto e non crede ad Antonito… Celia accoglie in casa il giornalista che le farà l’intervista… Carmen, di nascosto, è in procinto di mettere in scena il diabolico piano di Ursula, mentre Blanca comincia a ...

Una Vita - Anticipazioni puntate prossima settimana : il passato ritorna : anticipazioni Una Vita 24-28 dicembre: Blanca ricorda le torture subite Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita, Blanca vedendo Castora da Alday inizierà a ricordare il suo passato e le torture subite ad opera dell’infermiera. La giovane scapperà e cercherà di fuggire dalla vista della donna, iniziando a temere per la salute del gioielliere. Diego inizierà a sospettare che tra Blanca e Castora ci sia un accordo. Il giovane si ...

Anticipazioni Una Vita prossima settimana : Adela accetta di sposare Simon : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali della soap spagnola Una Vita. Le trame di cui parleremo di seguito si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia da lunedì 24 dicembre a venerdì 28. Da non dimenticare che quest'anno la soap iberica non subirà nessuna pausa natalizia e, quindi, andrà in onda come sempre su Canale 5 tutti i giorni a partire dalle 13.40 fino alle 14.45. La vendetta di Ursula Le ultime Anticipazioni di Una ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : Lolita e Antonito si lasciano : Le anticipazioni spagnole della puntate di 'Una Vita' sono incentrate soprattutto sulla figura di Antonito Palacios. Infatti, sembrava che il giovane fosse riuscito a trovare la giusta strada e a risolvere i suoi problemi economici, attraverso l'idea di intraprendere un'attività assicurativa di pompe funebri, un'idea studiata per poi essere messa in pratica. Ma in realtà così non è. Il ragazzo ha speso tutto il suo denaro per saldare alcuni ...

Una Vita Anticipazioni : ANTOÑITO si mette di nuovo nei guai? : Se c’è una cosa che il giovane ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana) non sa fare è non mettersi nei guai; il primogenito di Ramon (Juanma Navas) continuerà infatti a combinare dei pasticci anche negli episodi di Una Vita in onda nel 2019. Bisognerà così fare particolare attenzione al periodo in cui il ragazzo accetterà di lavorare come cameriere a La Deliciosa… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che Antonio verrà assunto da ...

Anticipazioni Una Vita : Celia Alvarez Hermoso viene drogata - Antonito nei guai : Nuovo appuntamento dedicato con le Anticipazioni italiane sulla soap opera 'Una Vita'. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 24 al 28 dicembre 2018, i telespettatori vedranno Blanca che inizierà a ricordare tutte le percosse ricevute dall'infermiera Castora. A quel punto Samuel cercherà di consolare la fidanzata, che apparirà del tutto sconvolta. La ragazza, però, respingerà l'Alday che, rimanendo deluso deciderà di confidarsi con ...