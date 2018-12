Ancona Incidente con il trattore morto Romeo Bottegoni

Incidente mortale ad Ancona - investita dal tir. Autista accusato di omicidio stradale : Marisa Evangelisti , l'85enne investita e schiacciata da un Tir mentre attraversava la strada lungo la nuova rotatoria di Torrette, sono inevitabili le polemiche anche se ancora non è completamente ...

Incidente ad Ancona : giovane mamma muore sul colpo - lascia una figlia di 8 anni : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle scorse ore, precisamente nella giornata di martedì 27 novembre, intorno alle ore 15.00, nella provincia di Ancona, a Casenuove di Osimo, dove una giovane donna ha perso la vita in un drammatico Incidente. Un impatto devastante, secondo quanto riferito dal noto sito Today.it, che non ha lasciato scampo alla quarantaseienne Maria Amura, originaria di Torre Annunziata (Napoli). La donna ...