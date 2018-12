Ancelotti-San Siro nove anni dopo | in 62mila per la sfida al Napoli

La sana normalità di Ancelotti che non cerca Dio nel pallone : Può consentirsi tutto Carlo Ancelotti può consentirsi tutto. Rientra in Italia dopo nove anni, dopo aver vinto all’estero tutto quello che c’era da vincere (lo aveva fatto anche da noi, in realtà, al Milan) e lo fa con quello sguardo distante, quasi da alieno. Lo ribattezzammo subito tenente Colombo. Con fare sornione, finto distaccato, alza la mano come se fosse all’ultimo banco in classe e ricorda ai dirigenti del calcio ...

Inter Napoli - lo 'strano' Natale di Ancelotti : ritorno a San Siro - Spalletti l'eterno rivale : Un anno fa, di questi tempi, Maurizio Sarri superava 3-2 la Sampdoria e manteneva un punto di vantaggio sulla Juventus in vetta alla Serie A. Diventerà campione d'inverno una settimana più tardi, 1-0 ...

Ancelotti : 'Napoli è unica. Voglio cantare 'O surdato 'nnammurato al San Paolo' : Durante la trasmissione condotta da Pardo, è intervenuto il mister Carlo Ancelotti, che ha rilasciato una lunga intervista. Tanti gli argomenti trattati durante la trasmissione sportivo, in cui il ...

Ancelotti fa il punto sul suo Napoli : dall’idea Cavani allo scudetto - passando per l’approdo in Europa League : Carletto Ancelotti ha parlato di diversi argomenti relativi al suo Napoli, come la corsa scudetto ed il possibile approdo di Cavani Carletto Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato ieri a Tiki Taka del momento della sua squadra. La rincorsa alla Juventus in campionato prosegue, mentre in Europa la squadra di Ancelotti è stata ‘retrocessa’ dalla Champions League con una buona dose di sfortuna: “Non è la porta ...

Il Napoli dimentica l’eliminazione dalla Champions - Ancelotti racconta la reazione dei giocatori : “sanno che nulla è cambiato” : Già smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Champions League: Ancelotti carico e motivato in vista della sfida del Napoli contro il Cagliari “Sono sicuro che saremo competitivi poi non so se vinceremo ma vogliamo provarci. Il futuro è roseo, è una squadra costruita, fatta, con tanti giovani che stiamo inserendo, da migliorare ulteriormente con piccoli accorgimenti. Non posso garantire che vinceremo quest’anno, ma ...

De Laurentiis : 'Uscire dalla Champions non cambia nulla. Ad Ancelotti va dato il tempo per risanare quanto ha trovato' : ... bisogna dargli il tempo di risanare quanto datogli, sono felice di aver trovato un collaboratore come quelli che trovo nel mondo del cinema'. IL PASSAGGIO DEL TURNO - 'Uscire dalla Champions o ...

Ancelotti : «Non si va a Liverpool pensando alla matematica» : In conferenza Abbiamo messo i tre centrali sul primo palo e poi è arrivata la spizzata di Maksimovic. La partita è stata ben fatta, sono soddisfatto, abbiamo giocato con molta intensità per 60 minuti, poi c’è stato un calo fisiologico, inevitabile. Si poteva evitare il gol subito. Ma non possiamo fare matematica per andare a giocare a Liverpool. Ci viene anche comodo aver subito il gol, così dobbiamo andare a Liverpool per giocare con ...

Insigne-Mertens - due ‘alieni’ al San Paolo - il Napoli domina contro l’Empoli e mette pressione alla Juve : la vetta della classifica è vicina per Ancelotti [FOTO e VIDEO] : 1/18 Cafaro/LaPresse ...

Napoli - da Sarri ad Ancelotti resta bello e impossibile. Dopo Parigi - la Roma al San Paolo : dominio - rimpianto e pochi punti : Il Napoli ha cambiato molto quest’estate: se n’è andato Maurizio Sarri ed è arrivato Carlo Ancelotti, che ha portato esperienza, flessibilità e idee diverse; un po’ alla volta è stato smontato il dogma del 4-3-3 Sarrista, ora ci sono molti uomini e molti moduli. È una squadra nuova, eppure l’impressione è di essere più o meno sempre allo stesso punto: il Napoli è bellissimo da vedere (per distacco la formazione più divertente e piacevole ...