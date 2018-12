Abu Mazen a Messa di Natale a Betlemme

Abu Mazen : “Scioglierò il Parlamento palestinese” : Il presidente Abu Mazen ha annunciato che presto scioglierà il Parlamento palestinese (Consiglio legislativo) «in maniera legale». Lo ha detto lo stesso leader dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) intervenendo ad un convegno sulla governance e sulla lotta alla corruzione. «Scioglieremo il Consiglio legislativo in maniera legale e questo avver...

Papa Francesco-Abu Mazen - Global Compact - Cop24 - carceri in Europa - Nicaragua - Progetto Policoro - 50° Avvenire

Abu Mazen a Roma - routine con Conte - abbracci con Bergoglio : su Gerusalemme l'"Anti Trump" è Papa Francesco : Su Gerusalemme esiste un "anti Trump". Il suo nome è Jorge Maria Bergoglio. È a Papa Francesco che il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas (Abu Mazen) si affida per un miracolo in Terrasanta: far rivivere la "Questione palestinese", a partire dalla difesa di una pace giusta, fondata sulla soluzione a due Stati. Fede e politica sono indissolubilmente legate quando si affronta il nodo-Gerusalemme e ...

Un'ora di incontro Conte-Abu Mazen a palazzo Chigi : Roma, 3 dic., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto a palazzo Chigi Mahmoud Abbas, Abu Mazen,, presidente dello Stato di Palestina. L'incontro bilaterale è durato circa un'...

Mattarella riceve Abu Mazen : ANSA, - ROMA, 3 DIC - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della Palestina, Mahmod Abbs, intrattenendolo a colazione. Era presente ...

Papa - con Abu Mazen abbiamo parlato del tema dei due Stati : Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza il leader della Palestina Abu Mazen. Nell'incontro "ci si è soffermati sul cammino di riconciliazione all'interno del popolo palestinese, nonché sugli sforzi ...

Il Papa sostiene Abu Mazen nel rilancio del processo di pace : Città del Vaticano, 3 dic., askanews, - Il Papa ha auspicato 'un rinnovato impegno della Comunità internazionale nel venire incontro alle legittime aspirazioni' di israeliani e palestinesi per '...

Papa - con Abu Mazen parlato tema 2 Stati : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 3 DIC - Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza il leader della Palestina Abu Mazen. Nell'incontro "ci si è soffermati sul cammino di riconciliazione all'interno del ...

Abu Mazen al Papa : preghiamo per la pace in occasione del Natale : Città del Vaticano, 3 dic., askanews, - 'preghiamo per la pace in questa stagione di Natale': così il presidente palestinese Mahmoud Abbas, Abu Mazen, nel corso dell'udienza che gli ha concesso il ...

Medio Oriente - il Papa riceve il presidente palestinese Abu Mazen : Città del Vaticano, 3 dic., askanews, - Il Papa riceve questa mattina Mahmoud Abbas, Abu Mazen,, presidente dello Stato di Palestina. L'udienza era stata anticipata dal consigliere per gli affari ...

