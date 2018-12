30 anni e un Natale di platino per Marco Mengoni in attesa del tour 2019

Trump 'rovina' le feste a un bambino di 7 anni : 'Credi ancora a Babbo Natale?' : La sua era una delle tante telefonate di Natale alla Norad, l'agenzia Usa della Difesa aerospaziale, che da 63 anni traccia alla vigilia di Natale il percorso di Babbo Natale nel mondo. Ad alcune di ...

Note di Natale per i 70 anni della Nuova Banda di Orzano : Sarà il tradizionale Concerto di Natale a concludere le celebrazioni per i 70 anni dalla nascita della Nuova Banda di Orzano, una delle protagoniste della scena musicale del territorio di Remanzacco. ...

Chieti : ragazzo di 18 anni cade da un muro festeggiando Natale con gli amici. E’ grave : E' accaduto a Paglieta, in provincia di Chieti: il giovane stava festeggiando il Natale con gli amici quando è precipitato da un muro a quasi tre metri di altezza. E' ricoverato in gravi condizioni.Continua a leggere

Donald Trump - raptus di Natale in diretta col bimbo di 7 anni : "Babbo Natale? Ma dai" : "Sono tutto solo (povero me) alla Casa Bianca": Donald Trump si sfoga così di questo Natale che lo vede bloccato a Washington, lontano dal Sud. Lo shutdown che ha colpito gli Stati Uniti gli impedisce di partire per le vacanze in Florida, e per questo il presidente incolpa i Democratici in Parlament

Fabrizio Corona - un Natale impensabile : cosa rivela la fotografia - dopo più di 10 anni... : Una grossa sorpresa: Fabrizio Corona ha infatti trascorso il Natale con Nina Moric per la prima volta dopo più di dieci anni. Presente la famiglia di Nina, gli amici dell'ex re dei paparazzi e il figlio Carlos: il tutto documentato con delle story su Instagram. Una serata ordinaria: cenone e partita

Fabrizio Corona e Nina Moric - Natale insieme dopo dieci anni. C'è anche il figlio Carlos : Sono passati più di dieci anni, ma "finalmente" Fabrizio Corona e Nina Moric hanno passato nuovamente Natale insieme. Con la famiglia di Nina, gli amici di Fabrizio e il figlio...

Trump al bambino di 7 anni : “Credi ancora a Babbo Natale? E’ marginale” : Il presidente americano, Donald Trump, durante le tradizionali telefonate della vigilia di Natale ha detto a un bambino di 7 anni che “alla sua età è marginale credere ancora a Babbo Natale”. Il capo della Casa Bianca e la first lady, Melania Trump, hanno risposto alle curiosità dei piccoli che volevano sapere a che punto fosse Babbo Natale nel suo viaggio con i regali. Trump, rispondendo a un bambino di nome Coleman, ha chiesto: ...

Il ritorno in video di Kevin Spacey a Natale - nei panni di Frank Underwood di House of Cards per difendersi dalle accuse di molestie : Alla vigilia di Natale uno strano video di Kevin Spacey è apparso online mostrando al mondo l'attore per la prima volta da quando, in seguito allo scandalo molestie che l'ha travolto, Netflix ha deciso di licenziarlo dalla produzione di House of Cards imprimendo alla sua carriera una svolta verso un declino apparentemente inarrestabile. L'attore ha postato un video di 3 minuti su YouTube lunedì 24 dicembre, ripresentandosi al pubblico e ...

Unicef : 20 anni di Pigotta - che torna a Natale in tante piazze in tutta Italia : ... salverà la vita di un bambino e il suo contributo si trasformerà in vaccini, alimenti terapeutici e assistenza per tanti bambini nel mondo". Ogni Pigotta è speciale perché può salvare la vita di un ...

Concerto di Natale in Vaticano 2018 / Diretta - ospiti e scaletta. Giovanni Caccamo : 'stasera canterò per voi' : Concerto di Natale in Vaticano 2018 torna in onda su canale 5: sul palco, tra gli altri, Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Alvaro Soler , oggi, 24 Novembre,