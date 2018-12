26 Dicembre | Santo Stefano | perché è un giorno festivo?

26 Dicembre - Santo Stefano : tutto su patronati - rappresentazione e proverbi : Oggi, 26 Dicembre, si ricorda Santo Stefano: viene rappresentato soprattutto con la dalmatica, una lunga tunica provvista di ampie maniche che arriva all’altezza delle ginocchia, abito proprio dei Diaconi durante le celebrazioni liturgiche, ed ha come attributo le pietre della lapidazione. Viene, a volte, rappresentato con le palme incrociate alla base delle sculture che lo raffigurano. Santo Stefano è invocato per il mal di pietra (calcoli), è ...

Calcio - Serie A in campo a Santo Stefano. Programma - orari e tv delle partite del 26 Dicembre : La Serie A di Calcio scende in campo anche a Santo Stefano, con le partite della diciottesima giornata che si giocheranno tutte mercoledì 26 dicembre. Ad aprire questo turno di campionato ci sarà il lunch match delle 12.30 tra Frosinone e Milan, con i rossoneri che dovranno ritrovare il successo per uscire dal momento di crisi. Alle 15.00 in Programma cinque sfide: Atalanta-Juventus, Fiorentina-Parma, Cagliari-Genoa, Bologna-Lazio e ...

Oroscopo del giorno 26 Dicembre - Santo Stefano : splendido mercoledì per Bilancia e Pesci : L'Oroscopo del giorno 26 dicembre 2018 è arrivato, pregno di notizie interessanti e ottime novità messe in conto per la giornata di Santo Stefano. In evidenza, oltre alla scontata classifica stelline quotidiana, soprattutto le attesissime previsioni zodiacali su amore e lavoro (quest'ultime riservate ovviamente a quei pochi impegnati in attività lavorative). Iniziamo subito con anticipare qualcosina in merito ai segni migliori e, di conseguenza, ...

Meteo Natale : veloce maltempo tra vigilia e 25 Dicembre - Santo Stefano col sole : Il Meteo durante le feste di Natale: gli ultimi aggiornamenti per la vigilia e il 25 dicembre confermano l’irruzione di venti più freddi settentrionali sulle regioni del Centro-Sud. L’alta pressione sposterà il suo centro più a occidente e salirà verso il mare del Nord favorendo tale discesa di aria più fredda.Continua a leggere

Volley - gli orari delle partite del 26 Dicembre. SuperLega a Santo Stefano : programma - orari e tv : Turno infrasettimanale in programma per la SuperLega 2018-2019. Il massimo campionato nazionale di Volley maschile approfitta delle festività natalizie e chiama a raccolta appassionati e tifosi mercoledì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, per la quattordicesima giornata, prima del girone di ritorno. Perugia, sempre al comando della classifica, vola a Latina, mentre Trentino cercherà un successo sul campo di Siena. Trasferta sulla carta ...

Freccette - Mondiali 2018 : i risultati di oggi (23 Dicembre). I sedicesimi si completeranno dopo Santo Stefano : Anche nella giornata odierna sono andati in scena sei incontri ai Mondiali di Freccette: mancano all’appello soltanto quattro sfide valide per i sedicesimi di finale, che si disputeranno giovedì 27 dicembre, quando inizieranno anche gli ottavi, che andranno poi a completarsi nella giornata seguente. Nelle gare pomeridiane l’inglese Chris Dobey batte in un incontro molto equilibrato, come ci si attendeva alla vigilia, ...

La Repubblica delle Donne - puntata del 19 Dicembre : Lory Del Santo sarà una delle ministre : Ci sono molti cambiamenti nella vita della showgirl Lory Del Santo che viene dall'esperienza formativa de 'Il Grande Fratello Vip', rivelatosi fondamentale per darle la forza di reagire alla morte del figlio. L'ex attrice è ora impegnata in un nuovo progetto lavorativo poiché farà parte del cast de 'La Repubblica delle Donne', programma di successo condotto su Rete Quattro dal presentatore Piero Chiambretti. Dunque, la Del Santo va ad affiancare ...

Domenica Live – Puntata del 9 Dicembre 2018 – Lory Del Santo - Massimo Boldi - Alexander-Fongaro tra gli ospiti. : Ritorna anche questa settimana Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque […] L'articolo Domenica Live – Puntata del 9 dicembre 2018 – Lory Del Santo, Massimo Boldi, ...

VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 8 Dicembre - Lory Del Santo : "La morte non mi spaventa - rifarei il Gf Vip" - IlSussidiario.net : VERISSIMO, Anticipazioni e ospiti 8 dicembre: ai microfoni di Silvia Toffanin, si raccontano Raf e Umberto Tozzi, Riccardo Scamarcio e Lory Del Santo.