Xiaomi presenta un nuovo caricabatterie da auto con tecnologia Quick Charge 3 0

5G - Xiaomi presenta lo smartphoneMi MIX 3 : In futuro, Xiaomi sfrutterà appieno la sua posizione di primaria piattaforma IoT al mondo e promuoverà il 5G nel campo della smart home insieme a China Mobile. Xiaomi esplorerà anche opportunità in ...

Wang Chun, uno dei co-fondatori di Xiaomi, mostra un'immagine enigmatica di un nuovo prodotto, in fase di sviluppo da un anno.

Xiaomi presenta un nuovo dispositivo per il riscaldamento della casa, in grado di coprire 20-30 metri quadri, che può essere montato anche a parete.

Giornata ricca di novità per Xiaomi, che ha annunciato un nuovo purificatore d'aria, da installare a parete e controllabile con schermo touch e comandi vocali.

Dopo il lancio ufficiale del 25 ottobre avvenuta nel Palace Museum della città proibita, Xiaomi Mi MIX 3 è stato presentato ufficialmente anche dalla sezione Italiana dell'azienda.

Xiaomi lancia su Youpin, la propria piattaforma di crowdfunding, Zhimi Electric Heater Smart Edition, una stufa elettrica con schermo touch e connessione allo Smartphone.

Attesissimo Xiaomi Mi MIX 3 : il video ufficiale che anticipa la presentazione di domani : Mancano poche ore alla presentazione dello Xiaomi Mi MIX 3, l'Attesissimo smartphone del produttore cinese, che siamo sicuri catturerà l'attenzione di molti appassionati. Ci ha pensato l'azienda cinese a mostrarci qualche altro dettaglio relativo al suo prossimo flagship, che sappiamo sarà caratterizzato da uno speciale sistema a scorrimento per la comparsa e successiva scomparsa della fotocamera anteriore. L'azienda di Lei Jun e Bin Lei (che ...

Xiaomi Black Shark 2 si iscrive al club degli smartphone presentati in questo ottobre molto attivo per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Infatti un'immagine teaser pubblicata dall'azienda su Weibo fissa la presentazione del nuovo

Xiaomi : 25 ottobre la presentazione di Mi Mix 3 : E’ un mese di ottobre molto caldo per il mercato mobile, che ha già portato alla presentazione di molti dispositivi attesissimi dal pubblico, a cominciare dall’LG V40 ThinQ. Nelle settimane successive è toccato ai Google Pixel 3 e i più recenti Huawei Mate 20 svelati giusto ieri a Londra. Per la fine del mese è prevista invece la presentazione del nuovo OnePlus 6T, ma c’è un altro competitor che si appresta a svelare al ...

Lo aspettavamo da tanto, forse troppo, tempo questo Xiaomi Mi Mix 3, che era stato svelato su Twitter da Donovan Sung ormai qualche mese fa ed è stato un po' avvolto dal mistero in questi