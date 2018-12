XIaomi Mi Play ufficiale in Cina | un entry level di alto livello con notch a goccia

XIaomi Play : ecco immagini - caratteristiche e un primo video unboxing : A poche ore dalla presentazione ufficiale di Xiaomi Mi Play, il presidente dell'azienda ha pubblicato in Rete alcune immagini dello smartphone L'articolo Xiaomi Play: ecco immagini, caratteristiche e un primo video unboxing proviene da TuttoAndroid.

Nokia 8 e HONOR Play ricevono Android 9 Pie - XIaomi Redmi Note 5 patch e bugfix : Importanti aggiornamenti sono in fase di rollout per tre smartphone Android: Nokia 8 e HONOR Play ricevono Android 9 Pie, Xiaomi Redmi Note 5 nuove patch di sicurezza e qualche bugfix.

XIaomi Play arriverà la vigilia di Natale - ecco alcune probabili caratteristiche in anteprima : Xiaomi è pronta a lanciare sul mercato un nuovo smartphone: si tratta di Xiaomi Play, in arrivo il 24 dicembre, del quale vi anticipiamo alcune caratteristiche.

Il presunto XIaomi Redmi 7 Pro certificato dal TENAA con display da 5 - 84 pollici e notch a goccia : Anche Xiaomi sta preparando il suo primo smartphone di fascia media con un notch a goccia e la conferma arriva dal database del TENAA

Importanti aggiornamenti per XIaomi Redmi 5 - 5A - ZenFone Max Pro M1 - Sony Xperia XZ3 - XZ2 - XZ2 Compact - XZ2 Premium - Honor Play - Samsung Galaxy Note 9 - S7 - S6 e S6 Edge : Oggi nuova "pioggia" di aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5, 5A, Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Samsung Galaxy Note 9, S7, S6 e S6 Edge

Survival Game è un nuovo gioco multiplayer sparatutto targato XIaomi : Nelle scorse ore Xiaomi su Mi Community India ha annunciato di essere al lavoro sul nuovo gioco di battaglia online chiamato Survival Game

Ecco XIaomi Black Shark Helo : 10 GB di RAM - display OLED e Shark Engine : Lo Xiaomi Black Shark Helo è finalmente stato presentato, con novità inaspettate fino a poco tempo fa. Infatti, tramite le notizie diffuse soprattutto dalla TENAA, già avevamo parlato del nuovo gaming phone di Xiaomi