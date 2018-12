Wall Street | peggiore vigilia della storia per le tensioni sulla Fed Giù anche Amazon

Trump attacca ancora la Fed : «L'unico problema dell'economia» e Wall Street crolla : Il presidente statunitense torna ad attaccare l'istituzione, e la descrive come « l'unico problema dell'economia del Paese ». Poi aggiunge: «Non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre ...

Wall Street - Natale di ribassi per le tensioni intorno alla Fed. E soffre anche Amazon : ''L'unico problema che la nostra economia ha si chiama Fed'', twitta il presidente. La Fed ''non ascolta il mercato, non capisce le necessarie guerre commerciali, il dollaro forte o lo shutdown . E' ...

Borsa - Wall Street apre in forte ribasso - Dj -1 - 8% : Roma, 24 dic., askanews, - Wall Street apre la settimana ancora fortemente in negativo a causa delle turbolenze politiche a Washington, con il Dow che perde addirittura il 2% per cento dopo chiusura ...

Wall Street apre ancora in rosso : Teleborsa, - Wall Street riavvia gli scambi in profondo rosso , penalizzata dai timori di una frenata dell'economia , dallo Shutdown in corso , e dalle preoccupazioni per la tenuta dei mercati, dopo il tracollo della scorsa ottava . Ad alimentare la tensione anche lo spettro di una nuova crisi finanziaria ...

Wall Street attesa ancora in rosso dopo tracollo scorsa settimana : Neanche Christmas Eve riesce a rallegrare l'umore di Wall Street , attesa oggi di nuovo in ribasso, dopo che i Futures USA avevano dato qualche piccolissimo segnale di speranza in mattinata. Il ...

Wall Street dicembre 2018 da incubo - numeri di un mese pazzesco : I mercati a stelle e strisce, in primis, stanno scontando il rallentamento della crescita dell'economia USA che è atteso nel 2019. Inoltre, dopo un bull market pluriennale , e considerando i massimi ...

Profondo rosso a Wall Street : DJ -1 - 85 : 23.40 Wall Street chiude in Profondo rosso alla fine di una settimana difficile, caratterizzata dalla decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse. Il Dow Jones perde l'1,85% a 22.444,73 punti, il Nasdaq va giù del 2,99% a 6.332,99 punti, lo S&P perde il 2,06% a 2.416,66 punti. A pesare sono anche rinnovati timori per il commercio e lo spettro dello shutdown del governo di Washington.

Wall Street - la peggior settimana dal 2011. Il Nasdaq entra in fase «Orso» : Intanto il numero tre all'interno del sistema della Federal Reserve, John Williams, presidente della Fed di New York, ha rassicurato che l'economia Usa è forte e quindi può permettersi il rialzo dei ...

Wall Street - la peggior settimana dal 2011. Il Nasdaq entra in fase «Orso» : Oggi ricorrono le scadenze tecniche di futures, opzioni e indici. Intanto negli Usa si profila il rischio di una paralisi dell'attività del Governo federale a partire da domani. A Milano male le banche, rimbalza Mediolanum...

Wall Street accelera al rialzo dopo parole Williams : John Williams, presidente della Fed di New York, ha detto che la Banca centrale americana potrebbe rivedere la politica di aumento di tassi nel 2019. L'indice Dow Jones ha accelerato al rialzo e ora segna un progresso dell'1,1%. , RV - www.ftaonline.com,

Wall Street rimbalza grazie al tech. A Piazza Affari giù le banche : L'attuale espansione dell'economia è iniziata a metà del 2009. Per quanto riguarda invece gli ordini di beni durevoli, il dato è salito in novembre dello 0,8%, mentre le stime erano per un +1,3%. ...

Wall Street rimbalza grazie al tech. A Piazza Affari giù le banche : Nonostante il rischio di e il Senato Usa bocci la legge che evita il blocco dell'attività del Governo federale a partire da domani, gli indici Usa rialzano la testa. L'Europa, invece, rimane debole con Milano che guida i ribassi. Mercati nervosi per le scadenze tecniche delle cosiddette «tre streghe»...