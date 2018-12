Wall Street attesa ancora in rosso dopo tracollo scorsa settimana

Wall Street dicembre 2018 da incubo - numeri di un mese pazzesco : I mercati a stelle e strisce, in primis, stanno scontando il rallentamento della crescita dell'economia USA che è atteso nel 2019. Inoltre, dopo un bull market pluriennale , e considerando i massimi ...

Profondo rosso a Wall Street : DJ -1 - 85 : 23.40 Wall Street chiude in Profondo rosso alla fine di una settimana difficile, caratterizzata dalla decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse. Il Dow Jones perde l'1,85% a 22.444,73 punti, il Nasdaq va giù del 2,99% a 6.332,99 punti, lo S&P perde il 2,06% a 2.416,66 punti. A pesare sono anche rinnovati timori per il commercio e lo spettro dello shutdown del governo di Washington.

Wall Street - la peggior settimana dal 2011. Il Nasdaq entra in fase «Orso» : Intanto il numero tre all'interno del sistema della Federal Reserve, John Williams, presidente della Fed di New York, ha rassicurato che l'economia Usa è forte e quindi può permettersi il rialzo dei ...

Wall Street - la peggior settimana dal 2011. Il Nasdaq entra in fase «Orso» : Oggi ricorrono le scadenze tecniche di futures, opzioni e indici. Intanto negli Usa si profila il rischio di una paralisi dell'attività del Governo federale a partire da domani. A Milano male le banche, rimbalza Mediolanum...

Wall Street accelera al rialzo dopo parole Williams : John Williams, presidente della Fed di New York, ha detto che la Banca centrale americana potrebbe rivedere la politica di aumento di tassi nel 2019. L'indice Dow Jones ha accelerato al rialzo e ora segna un progresso dell'1,1%. , RV - www.ftaonline.com,

Wall Street rimbalza grazie al tech. A Piazza Affari giù le banche : L'attuale espansione dell'economia è iniziata a metà del 2009. Per quanto riguarda invece gli ordini di beni durevoli, il dato è salito in novembre dello 0,8%, mentre le stime erano per un +1,3%. ...

Wall Street rimbalza grazie al tech. A Piazza Affari giù le banche : Nonostante il rischio di e il Senato Usa bocci la legge che evita il blocco dell'attività del Governo federale a partire da domani, gli indici Usa rialzano la testa. L'Europa, invece, rimane debole con Milano che guida i ribassi. Mercati nervosi per le scadenze tecniche delle cosiddette «tre streghe»...

Wall Street intimorita ora dallo shutdown. I titoli da seguire : A frenare il mercato è da una parte il pessimismo sulle prospettive dell'economia globale e dall'altra i timori di uno shutdown dell'amministrazione Trump, dopo che il presidente Usa si è dimostrato ...

Wall Street - future segnalano avvio in calo. Focus su timori shutdown : Si preannuncia un avvio di contrattazioni in rosso per Wall Street, dopo la debole seduta della vigilia. A preoccupare maggiormente gli investitori i timori legati a un rallentamento dell'economia globale e la possibilità di uno shutdown negli Usa. In questo scenario il future sul Dow Jones cede lo 0,35%, mentre il contratto sull'indice S&P 500 e sul Nasdaq in flessione rispettivamente ...

Inizia era QT - alert volatilità a Wall Street : VIX si impenna al 30% : In poche parole il mercato giudica troppo ottimista la Fed nella sua valutazione circa lo stato di salute e le prospettive della prima economia al mondo. Come osserva Intermonte SIM , al tema Fed si ...

Paura sale a Wall Street ma 'peggio deve ancora arrivare' : L'economia cinese si sta già indebolendo e gli investitori temono che la crescita globale più debole si diffonderà negli Stati Uniti, dove il settore immobiliare ha iniziato a mostrare segni negativi ...

Trump agita lo spettro shutdownE la borsa di Wall Street va a picco : Il presidente americano, Donald Trump, annuncia che non firmera' una legge di bilancio temporaneo che scongiuri lo 'shutdown'. E Wall Street va a picco. Timori anche sulle borse europee Segui su affaritaliani.it

Wall Street : chiude in netto calo su paura shutdown - Dj -2 - 02% : Ancora una seduta nettamente negativa per Wall Street che, dopo aver metabolizzato il rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed, ha esteso oggi le perdite dopo che il presidente americano, ...