Wall Street a picco sui timori di una nuova crisi finanziaria

Wall Street - la peggior vigilia di Natale della storia : tra shutdown e indiscrezioni su Fed : La peggiore vigilia di Natale della storia. Wall Street chiude un lunedì nero, crollando ai minimi degli ultimi 20 mesi. I listini americani perdono oltre il 2% appesantiti dallo shutdown a Washington e dalle indiscrezioni su un possibile licenziamento da parte di Donald Trump del presidente della Fed, Jerome Powell. Il Dow Jones chiude in calo del 2,86%, il Nasdaq arretra del 2,21%. Lo S&P 500 cede il 2,70%, e scivola ai minimi dall’aprile ...

Borsa - Wall Street apre in forte ribasso - Dj -1 - 8% : Roma, 24 dic., askanews, - Wall Street apre la settimana ancora fortemente in negativo a causa delle turbolenze politiche a Washington, con il Dow che perde addirittura il 2% per cento dopo chiusura ...

Wall Street apre ancora in rosso : Teleborsa, - Wall Street riavvia gli scambi in profondo rosso , penalizzata dai timori di una frenata dell'economia , dallo Shutdown in corso , e dalle preoccupazioni per la tenuta dei mercati, dopo il tracollo della scorsa ottava . Ad alimentare la tensione anche lo spettro di una nuova crisi finanziaria ...

Wall Street dicembre 2018 da incubo - numeri di un mese pazzesco : I mercati a stelle e strisce, in primis, stanno scontando il rallentamento della crescita dell'economia USA che è atteso nel 2019. Inoltre, dopo un bull market pluriennale , e considerando i massimi ...

Profondo rosso a Wall Street : DJ -1 - 85 : 23.40 Wall Street chiude in Profondo rosso alla fine di una settimana difficile, caratterizzata dalla decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse. Il Dow Jones perde l'1,85% a 22.444,73 punti, il Nasdaq va giù del 2,99% a 6.332,99 punti, lo S&P perde il 2,06% a 2.416,66 punti. A pesare sono anche rinnovati timori per il commercio e lo spettro dello shutdown del governo di Washington.

Wall Street - la peggior settimana dal 2011. Il Nasdaq entra in fase «Orso» : Intanto il numero tre all'interno del sistema della Federal Reserve, John Williams, presidente della Fed di New York, ha rassicurato che l'economia Usa è forte e quindi può permettersi il rialzo dei ...

