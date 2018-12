VOLLEY Cuore e carattere Consar | battuta anche Siena in rimonta

VOLLEY - Champions League 2019 : che cuore di Modena - i Canarini battono lo Zaksa coi brividi. Vittoria pesantissima : Una serata solo per cuori forti e due ore di battaglia davanti agli oltre 4000 spettatori del PalaPanini. Bisognava vincere a tutti i costi per non compromettere il sogno qualificazione ai quarti di finale e Modena ha confezionato il colpaccio sconfiggendo lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle per 3-1 (25-23; 25-21; 22-25; 26-24) nella seconda giornata della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. I Canarini avevano perso all’esordio contro ...

Samsung VOLLEY Cup A2 – Soverato ko - splendida impresa di Cuore di Mamma : tutti i risultati : Samsung Volley Cup A2: nel Girone A cade Soverato contro la Golden Tulip, Mondovì resta sola al comando e Orvieto aggancia la seconda piazza. Nel Girone B impresa Cuore di Mamma a Perugia, la Delta Informatica è la nuova capolista. Sassuolo a segno contro Montecchio GIRONE A LPM BAM MONDOVI’ – P2P GIVOVA BARONISSI 3-1 (25-16 25-19 22-25 25-22) La seconda giornata del girone di ritorno vede la Lpm Bam Mondovì ospitare la ...

Pallavolo - Samsung VOLLEY Cup A2 : cuore Bartoccini - vittoria al tie-break sulla capolista Sassuolo. Perugia a -2 dalla vetta : La cronaca. Squadra vincente non si cambia, e Fabio Bovari conferma il sestetto uscito vittorioso contro Marsala, con Demichelis in diagonale con Irina Smirnova; Giulia Pascucci e Giulia Pietrelli ...

Pallavolo – Samsung VOLLEY Cup A2 : cuore Bartoccini - vittoria al tie-break sulla capolista Sassuolo. Perugia a -2 dalla vetta : La Bartoccini Gioiellerie Perugia batte al tie-break la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo L’avevamo definito un incontro per palati fini e cuori forti. E così è stato. La Bartoccini Gioiellerie Perugia sconfigge, al PalaBarton, la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo per 3-2 (25-12, 22-25, 23-25, 26-24, 15-12) nell’anticipo della settima giornata del girone di andata della Samsung Volley Cup di Serie A2 femminile. Si sono affrontate le ...

VOLLEY – Serie A1 femminile : domenica l’esordio della Banca Valsabbina con Sara Anzanello nel cuore : Il debutto della Banca Valsabbina Brescia nel campionato di Serie A1 è arrivato. Le Leonesse stanno ultimando i dettagli per la prima gara della Samsung Galaxy Cup 2018-19 contro la vice campione d’Italia. Un minuto di silenzio per la prematura scomparsa di Sara Anzanello Conto alla rovescia quasi terminato in casa Banca Valsabbina Millenium Brescia per la partita più importante della storia della giovane società bianconera: ...

Mondiali VOLLEY 2018 – Il cuore azzurro batte più forte che mai - Cina ko al tie-break : l’Italia torna in finale dopo 16 anni : L’Italia femminile vola alto ai Mondiali di Volley 2018: le azzurre in finale per la seconda volta nella storia, Cina ko al tie-break L’Italia della pallavolo femminile è in finale ai Mondiali di Volley 2018! Le ragazze terribili regalano un sogno agli italiani con un successo strepitoso sulle cinesi nella semifinale della rassegna iridata terminata al tie-break. Un match al cardiopalma, quello tra Italia e Cina, che ha visto ...

LIVE Italia-Cina VOLLEY femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : semifinale da batticuore - le azzurre sfidano l’armata del Celeste Impero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo di domani da giocare contro la vincente di Serbia-Olanda: si preannuncia una partita estremamente avvincente e appassionante, sulla carta molto equilibrata tra due squadre che hanno tutte le carte in regola per vincere il titolo. Le due formazioni si ...

VOLLEY femminile - l’Italia delle meraviglie : cuore - grinta - testa e coraggio. La semifinale dei sogni - Egonu condottiera della Nazionale magica : La battaglia di Nagoya ha già conquistato un posto speciale nella storia della pallavolo italiana. Nel tie-break vinto 15-13 contro il Giappone ai Mondiali c’è tutta l’essenza della nuova Nazionale che ha staccato il pass per le semifinali in maniera incredibile, mettendo in campo tutto quello che le azzurre ci hanno messo in mostra nelle ultime due stagioni: grandi doti tecniche, un cuore infinito, una grinta proverbiale e una ...