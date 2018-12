Vittorio Sgarbi nel dibattito sulla riforma Franceschini Si schiera con l' appello per

Vittorio Sgarbi a Capodanno : «Io - il mio autista e una ragazza in autostrada» : Vittorio Sgarbi ha raccontato la sua visione del Natale e del Capodanno: ha detto, durante un'intervista radiofonica a "I Lunatici", il programma di Radio 2, di non averlo mai...

Vittorio Sgarbi : “mai festeggiato il Natale - le tombolate mi fanno cagare - mettetevele nel culo” : Vittorio Sgarbi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Sgarbi ha raccontato il suo rapporto con il Natale: “Io e il Natale? Sono nato l’8 maggio del ’52, quindi non mi riguarda. Il 25 dicembre è nato un altro, io non festeggio il 25 dicembre, che Gesù sia una figura ...

Vittorio Sgarbi - show in diretta televisiva ospite di Matrix : Vittorio Sgarbi, uno dei personaggi più noti della televisione italiana, fa ancora parlare di sé e questa volta lo fa in collegamento da Agrigento nella trasmissione Matrix. I suoi assistenti, hanno mandato una diretta Facebook, nella quale il critico d'arte disprezza la conduzione del programma. Vittorio Sgarbi: "questi non sanno fare televisione" Si è trattato di un vero e proprio show, quello messo in atto da Vittorio Sgarbi durante la ...

Aida Nizar/ La spagnola e "l'amore" per Vittorio Sgarbi : arriva la dichiarazione dalla d'Urso? - Pomeriggio 5 - : Aida Nizar ospite a Pomeriggio 5. La spagnola da Barbara d'Urso parlerà della 'passione' che nutre nei confronti di Vittorio Sgarbi?

Vittorio Sgarbi dorme in Parlamento : come umilia il grillino di cui non sa il nome : Durante l'intervento in aula del grillino Sergio Battelli praticamente dormivano tutti, compreso Vittorio Sgarbi, smascherato da una fotografia che lo ritrae con la testa beatamente poggiata sul banco.

Il sexy-gate alla Camera - Vittorio Sgarbi : "Fughe amorose? Da giovane ne ho fatte tante…" : Il mistero non è stato ancora svelato: il deputato della Lega e la collega del Movimento 5 Stelle beccati a fare sesso in un bagno della Camera rimangono nell'anonimato , nonostante a Montecitorio più ...

Rinviato il 'Leonardo' di Vittorio Sgarbi : Rimandato lo spettacolo di Vittorio Sgarbi , 'Leonardo', in programma al Teatro Bobbio di Trieste sabato 15 dicembre . AMC Eventi e Comunicazione Srl informa infatti che la data dello spettacolo è ...

Vittorio Sgarbi andrà in pensione senza mai aver lavorato : assegno tra 2500 e i 3000 euro : Vittorio Sgarbi, noto critico d'arte, politico e personaggio TV, andrà in pensione per sopraggiunti limiti d'età. Sgarbi si ritirerà con cinquantuno anni di contributi nonostante sia in aspettativa dal lontano 1985, senza aver mai realmente lavorato come funzionario ai Beni Culturali. Vittorio Sgarbi va in pensione da dipendente dei Beni Culturali senza lavorare dal 1985 Il critico d'arte, arrivato a 66 anni, andrà in pensione con la legge ...

Vittorio Sgarbi : "Vado in pensione senza aver lavorato. Ma non l'ho chiesta - e non la volevo" : Si può raggiungere legalmente la pensione senza lavorare da quasi 25 anni? Se hai avuto la carriera di Vittorio Sgarbi si. Ed è lo stesso Sgarbi a raccontarlo, in un'intervista a Panorama. "Vado in pensione, ma non sono un pensionato [...] lavorerei finché non muoio. Guarda che è giusto per chiunque faccia attività intellettuali". Il critico d'arte e parlamentare dovrebbe percepire tra i 2500 e i 3500 euro ("il ...

Vittorio Sgarbi va in pensione senza avere mai lavorato un giorno. E anche lui dice : “In effetti è incredibile” : “L’uomo che è andato in pensione senza lavorare un giorno”. L’uomo in questione è Vittorio Sgarbi, deputato della Repubblica italiana e sindaco di Sutri (Viterbo), immortalato così da Panorama che gli dedica una lunga intervista. Il suo è un caso previdenziale sui generis, visto che va in pensione da funzionario dei Beni culturali con 51 anni di contributi, in gran parte solo figurativi. Perché Sgarbi è in aspettativa dal ...