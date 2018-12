Visitare il relitto del Titanic? Si potrà Ecco come

gqitalia

(Di lunedì 24 dicembre 2018) La funesta storia delè più che celebre, tanto da essere diventata un modo di dire. Il transatlantico britannico affondò nelle prime ore del 15 aprile 1912, dopo la collisione con un iceberg poco prima della mezzanotte del giorno precedente. Pieno Atlantico, ma non mancava molto alla destinazione. Era il viaggio inaugurale che da Southampton, in Inghilterra, avrebbe dovuto portare gli oltre duemila passeggeri a New York via Cherbourg e Queenstown. Morirono 1.517 persone e solo 706, alcune delle quali persero la vita poco dopo il recupero, riuscirono a salvarsi grazie al soccorso di un’altra nave, il Carpathia.Oggi quel bestione di 270 metri e 46 mila tonnellate di stazza giace a 3.810 metri sul fondo dell’oceano a circa 486 miglia dall’isola canadese di Terranova e il progetto di portare un ristretto gruppo di visitatori nel cuore del ...