Virgin | il Galactic è riuscito a raggiungere lo Spazio

Virgin Galactica lancia la navicella che porterà i turisti nello spazio. E Richard Branson si commuove. Il video del test : Virgin Galactica ha lanciato a 80 km di altezza la navicella SpaceShipTwo che, nelle intenzioni di Richard Branson, porterà i turisti nello spazio. Il test è avvenuto con successo e l’azienda ha ricevuto i complimenti ufficiali della Nasa. “Porteremo il mondo in orbita” ha dichiarato Branson. video Instagram/Richard Branson L'articolo Virgin Galactica lancia la navicella che porterà i turisti nello spazio. E Richard Branson si ...

Virgin Galactic - “SpaceShipTwo benvenuta nello spazio” : i piloti vedono la curvatura della Terra [VIDEO] : La Virgin Galactic di Richard Branson ha portato con successo la sua navetta nello spazio. La SpaceShipTwo è decollata con i primi raggi del sole del mattino (ora locale) dal centro di test di Mojave, in California, davanti a centinaia di dipendenti e ai membri delle loro famiglie. La navetta ha raggiunto l’incredibile altezza di 82,7km dopo essere stata rilasciata dall’aereo che l’ha trasportata fino a 13,1km e ha toccato una velocità massima ...

A un passo dal turismo spaziale. Record per Virgin Galactic : Poter uscire dall'atmosfera e rientrarvi a piacimento è utile per la scienza , che può approfittare di situazioni di microgravità, , per il trasporto , con l'ambizione un giorno di poter volare in ...

La navetta SpaceShipTwo di Virgin Galactic "sfiora" lo Spazio : Mojave , askanews, - Un piccolo passo per Richard Branson, un grande passo per i futuri turisti spaziali. La navetta spaziale privata SpaceShipTwo che la Virgin Galactic sta testando per i futuri voli ...

Virgin Galactic ha raggiunto lo Spazio in un volo suborbitale : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Virgin Galactic ha infine raggiunto lo Spazio : Per la prima volta lo Spazioplano dell'azienda di Richard Branson si è spinto oltre gli 80 chilometri di altitudine, un passo importante per i suoi voli da 250mila dollari

La navetta SpaceShipTwo Virgin Galactic ha raggiunto per la prima volta lo spazio : La navetta SpaceShipTwo della Virgin Galactic ha raggiunto per la prima volta lo spazio, o perlomeno l’altezza minima considerata come tale. Il Vss Unity suborbital spaceliner della Virgin ha infatti raggiunto l’altitudine massima di 82,7 chilometri durante un volo di prova a razzo nel deserto del Mojave della California. Gli 80 km di altezza sono il confine al quale la Nasa e l’aeronautica degli Stati Uniti fa riferimento per il conferimento ...

SpaceShipTwo di Virgin Galactic supera il limite dell'atmosfera : Washington, 13 dic., askanews, - Il velivolo spaziale SpaceShipTwo di Virgin Galactic, la società del miliardario Richard Branson, è arrivato oltre "il limite dell'atmosfera", inserendosi a pieno ...

Virgin Galactic lancia SpaceShipTwo - la navicella che porterà i turisti nello spazio : 'Abbiamo dimostrato che Virgin Galactic può aprire le porte dello spazio al mondo intero', ha commentato Branson annunciando che i voli suborbitali potranno partire in una manciata di settimane. A ...

Nuovo test di volo per la navetta di Virgin Galactic : il sogno del turismo spaziale diventerà presto realtà? : Richard Branson, patron di Virgin Galactic, si sta preparando a fare il passo tanto atteso di cercare di far volare la sua navetta dedicata al turismo spaziale fino ai confini dello spazio. La Virgin Space Ship (VSS) Unity è sottoposta ai controlli finali in preparazione di un test che dovrebbe portarla molto più in alto rispetto a prima e un grande passo più vicina a trasformare il sogno del turismo spaziale in realtà. “È un giorno che ...