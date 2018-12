Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA FLAMINIA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MORLUPO E CASTELNUOVO DI PORTO SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E PROSEGUENDO CODE TRA CECCHINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA FLAMINIA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MORLUPO E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE Roma. RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 09.35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI, COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA FLAMINIA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 09.05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA FLAMINIA DOVE CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE Roma. RICORDIAMO CHE SULLA Roma FIUMICINO ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 08.05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNOE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE A Roma, NELLA GIORNATA ODIERNAÈ ANCORA ATTIVO IL BLOCCO DELLA CIRCOLazioNE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: NELLA CAPITALE OGGI, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 08.05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNOE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE A Roma, NELLA GIORNATA ODIERNAÈ ANCORA ATTIVO IL BLOCCO DELLA CIRCOLazioNE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: NELLA CAPITALE OGGI, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNOE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE SULLA Roma FIUMICINO ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma, NELLA GIORNATA DI OGGI, MODIFICHE AGLI ORARI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 LUCA CASALE BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A24 Roma TERAMO TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO. TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLA A1 Roma NAPOLI. PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO E DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI. SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD CODE PER INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E LA BARRIERA DI Roma NORD IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 LUCA CASALE BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A24 Roma TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO. TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLA A1 Roma NAPOLI. PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO E DI VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. A FROSINONE TRAFFICO IN CODA SULLA VIA MARITTIMA TRA VIALE EUROPA E PIAZZALE DE MATTHEIS VERSO ALATRI. SULLA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 LUCA CASALE BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A24 Roma TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO. TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLA A1 Roma NAPOLI. PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO E DI VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. A FROSINONE TRAFFICO IN CODA SULLA VIA MARITTIMA TRA VIALE EUROPA E PIAZZALE DE MATTHEIS VERSO ALATRI. SULLA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 LUCA CASALE BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SITUAZIONE IN LEGGERO MIGLIORAMENTO SULLA A1 Roma NAPOLI. PERMANGONO CODE E RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA A24 Roma TERAMO E FINO AD ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. TRAFFICO NELLA NORMA SULLE ALTRE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE Roma. SULLA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 LUCA CASALE BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI. TRAFFICO ANCORA INTENSO CON CODE A PARTIRE DALLA A24 Roma TERAMO E FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. PIU’ AVANTI FORTI RALLENTAMENTI DA COLLEFERRO A FERENTINO SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI. TRAFFICO NELLA NORMA SULLE ALTRE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. NEL COMUNE DI CASSINO RIMOSSI I VEICOLI INCIDENTATI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 LUCA CASALE BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA A1 Roma NAPOLI. PER TRAFFICO E PER VEICOLI INCIDENTATI SUL PERCORSO CI SONO CODE A PARTIRE DALLA A24 Roma TERAMO E FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. PIU’ AVANTI ALTRE CODE DA VALMONTONE A SAN CESAREO E DA FERENTINO A FROSINONE SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI. TRAFFICO NEL COMPLESSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD SI SONO FORMATI 6 KM DI CODA IN DIREZIONE NAPOLI PER UN VEICOLO IN FIAMME AL KM 569+000. AL MOMENTO SI VIAGGIA SU DUE CORSIE SULLA A1 Roma NAPOLI CODE A TRATTI DA SAN CESAREO A VALMONTONE IN DIREZIONE DI ...