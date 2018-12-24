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Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 08 | 45 VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 08.05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNOE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 08:45 (Di lunedì 24 dicembre 2018) VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 08.05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNOE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE A Roma, NELLA GIORNATA ODIERNAÈ ANCORA ATTIVO IL BLOCCO DELLA CIRCOLazioNE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: NELLA CAPITALE OGGI, MODIFICHE AGLI ORARI INTERESSERANNO LA RETE Roma TPL E ATAC: IL SERVIZO DI BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE Roma-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E Roma-CIVITA CASTELLANA-VITERBO TERMINERÀ DUNQUE ALLE 21, PER POI RIPRENDERE ALLE 24 CON LA RETE DI BUS NOTTURNA, ATTIVA SECONDO I NORMALI ORARI. DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO Servizio fornito da Astral

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 08.05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNOE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE A Roma, NELLA GIORNATA ODIERNAÈ ANCORA ATTIVO IL BLOCCO DELLA CIRCOLazioNE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: NELLA CAPITALE OGGI, ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNOE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE SULLA Roma FIUMICINO ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma, NELLA GIORNATA DI OGGI, MODIFICHE AGLI ORARI ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 LUCA CASALE BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A24 Roma TERAMO TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO. TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLA A1 Roma NAPOLI. PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO E DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI. SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD CODE PER INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E LA BARRIERA DI Roma NORD IN ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 LUCA CASALE BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A24 Roma TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO. TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLA A1 Roma NAPOLI. PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO E DI VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. A FROSINONE TRAFFICO IN CODA SULLA VIA MARITTIMA TRA VIALE EUROPA E PIAZZALE DE MATTHEIS VERSO ALATRI. SULLA VIA ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 LUCA CASALE BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SITUAZIONE IN LEGGERO MIGLIORAMENTO SULLA A1 Roma NAPOLI. PERMANGONO CODE E RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA A24 Roma TERAMO E FINO AD ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. TRAFFICO NELLA NORMA SULLE ALTRE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE Roma. SULLA VIA ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 LUCA CASALE BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma NAPOLI. TRAFFICO ANCORA INTENSO CON CODE A PARTIRE DALLA A24 Roma TERAMO E FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. PIU’ AVANTI FORTI RALLENTAMENTI DA COLLEFERRO A FERENTINO SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI. TRAFFICO NELLA NORMA SULLE ALTRE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. NEL COMUNE DI CASSINO RIMOSSI I VEICOLI INCIDENTATI ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 8.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PRESTARE ATTENZIONE AI BANCHI DI NEBBIA SULLA A1 TRA ATTIGLIANO E GUIDONIA MONTECELIO E TRA IL BIVIO A1/ DIRAMAZIONE Roma SUD E CEPRANO SI RICORDA DIMINUIRE LA VELOCITÀ E RENDERSI VISIBILI. SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE FORO ITALICO SI ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PRESTARE ATTENZIONE AI BANCHI DI NEBBIA SULLA A1 TRA ATTIGLIANO E GUIDONIA MONTECELIO SULLA TANGENZIALE EST SI SEGNALA LA CHIUSURA DEL NODO DI IMMISSIONE PROVENENDO DA VIA PRENESTINA IN DIREZIONE RACCORDO, SI CONSIGLIA ...

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