«Vi racconto il mio incontro con il Papa e la poesia che gli ho dedicato»

Juventus - il racconto di Paratici : “ecco come ho preso Cristiano Ronaldo e le parole di mio figlio” : Juventus, Fabio Paratici ha parlato dell’affare Cristiano Ronaldo, inizialmente un sogno che poi si è trasformato in realtà Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di Skysport ha raccontato la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo in bianconero, con tanto di retroscena tenero relativo a suo figlio. Il tutto è nato da un incontro con Mendes, nel quale però i due avrebbero dovuto parlare di ...

Luca Argentero : “Panettone e microscopio. Vi racconto il mio Natale in famiglia ” : «Il Natale è la tradizione che amo di più. E’ la mia festa preferita, un modo per stare in famiglia, in poche parole: “vuol dire casa”». A parlare l’attore e conduttore televisivo Luca Argentero, impegnato in questo periodo nella tournée teatrale: E’ questa la vita che sognavo da bambino?, spettacolo prodotto dalla Stefano Francioni Produzioni e di...

Il mio racconto per l'Amazzonia ferita - per i sognatori di Tijuana - per tutti gli emarginati del mondo : Correre. Nascondermi. Fiutare l'aria. Capire il pericolo dal canto degli uccelli, dal vibrare delle foglie, dall'umore del vento, delle acque del fiume. Ho imparato a sentire il battito del mio cuore. E quel battito, spesso, è stato il mio unico conforto. La mia unica compagnia. Non ho mai avuto pace fin da bambino. Mi hanno sempre inseguito. Per vendermi, picchiarmi, sfruttarmi. Ho visto morire mio nonno e mio padre. Ho visto mia madre ...

María Isabel Santos Caballero : "Vi racconto la vita con mio marito Pablo Escobar" : Com'era essere sposati con Pablo Escobar? Cosa si prova ad essere la moglie del più grande e ricco trafficante di droga del mondo? Lo racconta María Isabel Santos Caballero, 58 anni, moglie di Escobar che prima si chiamava Victoria Eugenia Henao e tutti a Medelìn, città natale di Escobar, la conoscevano come Tata.A 25 anni dalla morte del marito, la donna ha deciso di raccontare la sua vita accanto al grande criminale ...

Novak Djokovic - la fragilità del n°1 : “ho pianto per 3 giorni dopo l’operazione. Ero vuoto - vi racconto il mio calvario” : Novak Djokovic ha messo a nudo le sue emozioni, raccontando quello che ha provato dopo l’infortunio e durante la sua riabilitazione dopo l’operazione al gomito Gli ultimi mesi della carriera di Novak Djokovic sono stati pieni di punti di domanda. Poca confidenza con le vittorie, tanti punti persi per strada e un infortunio al gomito che non gli dava tregua. Il tutto avvenuto dopo aver vinto il Roland Garros, l’ultimo Slam che gli mancava ...

Nina Moric : "Vi racconto il mio periodo più buio" : Bulimia e anoressia. Due parole che mettono i brividi e che parlano di sofferenze incredibili. Ma Nina Moric non ha paura di confessare i suoi problemi a Peter Gomez a La Confessione : 'Quando ho ...

"Hanno tentato di rapire il mio bambino". Il racconto choc di una giovane mamma. Si indaga : Una giovane mamma si è presentata questa mattina in Questura per raccontare che uno straniero ha tentato di rapire suo figlio. Si indaga

"Vi racconto il mio volo giù dal ponte Morandi". Davide - un sopravvissuto : Sono le 11:56 di martedì 14 agosto ed è in corso un violento nubifragio quando crolla, improvvisamente, una sezione di 200 metri del viadotto dell'Autostrada A10 che attraversa il torrente Polcevera tra i quartieri ?Sampierdarena e Cornigliano, a Genova. E’ una tragedia di immani dimensioni: oltre 30 veicoli inghiottiti nel vuoto e travolti da tonnellate di cemento armato. Le ...

Andrea Bocelli - il nuovo album : «Duetto con mio figlio e racconto tutta la mia felicità» : di Ferro Cosentini La chiamano la piccola Scala e se c'è un posto dove Andrea Bocelli può accomodarsi per sentirsi a casa, il Teatro Gerolamo gioiello architettonico restituito a Milano dopo una ...