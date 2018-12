Ventisettenne italiana deceduta in Messico | indagini a 360 gradi La tv messicana | ' la

Ventisettenne italiana trovata senza vita in Messico. Si indaga sulle cause : Un’istruttrice subacquea veronese di 27 anni, Anna Ruzzenenti, è stata trovata senza vita a Playa del Carmen, in Messico. Lo riferisce il quotidiano L’Arena. La giovane era partita il 13 dicembre per un viaggio in Centro America. Non c’è chiarezza sulle cause del decesso, che potrebbe essere stato provocato da un malore o un incidente, ma al moment...