Undici anni dopo Kakà | c' è Ronaldo Allo stadio di Bergamo un «Pallone d' oro»

Undici anni - gli dicono di fare ordine - spara alla nonna e si suicida : Undici anni appena e l'invito a rimettere a posto la stanza che a lui non è piaciuto: e allora il ragazzino ha preso una pistola, ha sparato alla nonna alla testa e poi si è suicidato. E' accaduto sabato in Arizona, ennesimo episodio della follia e del facile uso delle armi in America. Yvonne Woodard, 65 anni, sabato pomeriggio era seduta sul suo divano, accanto al marito, nella città di Litchfield Park, a nord di Phoenix, e ...