UNA VITA | anticipazioni e trame puntate dall’1 al 4 gennaio 2019

Podismo - i L'UNAtici Ellera hanno festeggiato il secondo anno di vita : ... in un clima di spensieratezza e di condivisione della passione per lo sport e per lo stare insieme. Il consolidamento del gruppo, anche attraverso l'adesione di nuovi tesserati, rimarrà anche in ...

UNA VITA Anticipazioni 24 dicembre 2018 : Adela si confessa con Simon : Mentre Celia cade nella trappola di Ursula, Adela confessa a Simon di soffrire di un disturbo della personalità.

Il cervello può ringiovanire di nove anni svolgendo UNA regolare attività fisica : In Italia la notizia è stata riportata il 20 dicembre sulle pagine del Corriere della Sera. Si tratta dei risultati di due recenti studi, uno pubblicato su Neurology e l’altro su British Journal of Sports Medicine. Il primo studio ha concluso che un’attività fisica aerobica (camminata, corsa, bicicletta), svolta regolarmente tre volte alla settimana per sei mesi, porta ad un recupero delle capacità cognitive di ben nove anni. Il secondo studio è ...

Anticipazioni UNA VITA : Adela si fa male per colpa della vendetta di Elvira : Nuovo appuntamento con le news su Una Vita, lo sceneggiato firmato da Aurora Guerra che narra le vicende degli abitanti di un vecchio quartiere iberico. Gli spoiler delle puntate italiane in programma a gennaio si soffermano su Adela, interpretata dall'attrice Marian Arahuetes. La moglie di Simon, infatti, avrà un grave incidente per colpa di Elvira Valverde. Quest'ultima, infatti, cospargerà la strada con dei cocci di cristalli dopo essere ...

Spoiler UNA VITA : Arturo Valverde potrebbe smascherare Simon e Donna Susana : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in programma da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti italiani si soffermano su Arturo Valverde, interpretato dall'attore spagnolo Manuel Regueiro. Il terribile colonnello, infatti, scoprirà che Donna Susana ha un legame di parentela con Simon dopo aver udito un sfogo della figlia con Maria Luisa. Simon perde le staffe con ...

Spoiler UNA VITA : Ursula fa apparire una foto di Celia senza veli : La soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Una Vita', prosegue senza sosta anche durante il periodo natalizio, mettendo il pubblico a confronto con novità importanti. Ursula continua a essere al centro delle trame delle recenti puntate attuando nuovi piani per vendicarsi dei suoi nemici. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre rivelano che Antonito, alle prese con nuovi debiti da saldare, si rende ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 24 dicembre 2018 : anticipazioni puntata 599 di Una VITA di lunedì 24 dicembre 2018: Antonito rivela a Liberto e Rosina di aver rubato e impegnato la collana al monte di pietà e promette di riscattarla. Rosina si infuria per l’accaduto e non crede ad Antonito… Celia accoglie in casa il giornalista che le farà l’intervista… Carmen, di nascosto, è in procinto di mettere in scena il diabolico piano di Ursula, mentre Blanca comincia a ...

COSTANTINO VITAGLIANO/ Video - Fabrizio Corona? 'NessUNA rivalità era lui che veniva sotto casa mia' - Rivelo - : COSTANTINO VITAGLIANO ospite della nuova puntata di Rivelo: dall'amore per la figlia Ayla alla presunta rivalità con Fabrizio Corona.

Ostuni. Festività in arrivo - il sindaco Coppola porge i suoi auguri ai dipendenti comUNAli e alla cittadinanza : ... dal presidente del Consiglio Ernesto Camassa e dal segretario generale Francesco Fumarola, il sindaco ha tenuto un discorso appassionato, mettendo da parte la politica e parlando ai presenti con ...

UNA VITA - anticipazioni puntate prossima settimana : il passato ritorna : anticipazioni Una Vita 24-28 dicembre: Blanca ricorda le torture subite Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita, Blanca vedendo Castora da Alday inizierà a ricordare il suo passato e le torture subite ad opera dell’infermiera. La giovane scapperà e cercherà di fuggire dalla vista della donna, iniziando a temere per la salute del gioielliere. Diego inizierà a sospettare che tra Blanca e Castora ci sia un accordo. Il giovane si ...

Beautiful - UNA VITA - Il Segreto - programmazione Natale : soap americana in tv il 7 gennaio : Il periodo natalizio è da sempre sinonimo di cambiamenti nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, solitamente caratterizzato dalla programmazione di Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Come già accaduto gli scorsi anni, anche la fine del 2018 e l'inizio del 2019 vedranno andare in pausa alcuni dei programmi più amati mentre altri ne prenderanno il loro posto con puntate più lunghe. La sospensione di Uomini e donne è cominciata ufficialmente il 21 ...

Anticipazioni UNA VITA prossima settimana : Adela accetta di sposare Simon : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali della soap spagnola Una Vita. Le trame di cui parleremo di seguito si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia da lunedì 24 dicembre a venerdì 28. Da non dimenticare che quest'anno la soap iberica non subirà nessuna pausa natalizia e, quindi, andrà in onda come sempre su Canale 5 tutti i giorni a partire dalle 13.40 fino alle 14.45. La vendetta di Ursula Le ultime Anticipazioni di Una ...

Guida all’acquisto di UNA microSD : 5 errori da evitare : Le SD e microSD sono ormai essenziali da utilizzare con i tanti gadget tecnologici che ognuno di noi possiede, dallo smartphone, alla fotocamera, dalla console portatile alla videocamera e la lista potrebbe continuare. Acquistare una [...] L'articolo Guida all’acquisto di una microSD: 5 errori da evitare è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Costantino Vitagliano si racconta : “Ho sempre tradito. La madre di mia figlia è stata UNA delle mie amanti”. Clicca per leggere l’intervista : Costantino Vitagliano, ospite di Lorella Boccia a “Rivelo”, in onda ogni venerdì alle 23,45 su Real Time, parla della figlia Ayla, 3 anni, avuta da Elisa Mariani con cui è finita quando la bambina... L'articolo Costantino Vitagliano si racconta: “Ho sempre tradito. La madre di mia figlia è stata una delle mie amanti”. Clicca per leggere l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.