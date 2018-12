Amici - stop alla messa in onda del programma di Maria De Filippi : fan in ansia - Una data cruciale : Da sabato 22 dicembre, Amici di Maria De Filippi non va in onda: sui canali Mediaset è iniziata la pausa natalizia. Una pausa che riguarda tutti, Barbara D'Urso compresa. I fan del talent-show della De Filippi, dunque, dovranno attendere: il programma tornerà su Canale 5 il 12 gennaio 2019, il sabat

Una Maria Maddalena come non l’avete mai vista. Solo su Infinity : Maria Maddalena Maria Maddalena, una delle trame più conosciute della storia, è su Infinity. Pellicola a sfondo biblico che si sofferma su una delle figure più rivoluzionarie ed enigmatiche della storia. Maria di Magdala, poco accettata dalla sua famiglia patriarcale, decide di ribellarsi e scappare per seguire Gesù di Nazareth e farsi apostola tra gli apostoli accanto a lui. Incapace di resistere alla vocazione di Gesù, Maria Maddalena ...

Ciclocross : Alice Maria Arzuffi - Una crescita costante verso il top. L’azzurra può sognare la medaglia ai Mondiali : Un’italiana è al top del Ciclocross internazionale. Se per qualche stagione la sola Eva Lechner era riuscita a portare risultati importanti nella disciplina per quanto riguarda il Bel Paese, ora non ci si stupisce più per quanto riguarda le prestazioni di Alice Maria Arzuffi. L’atleta nativa di Giussano, appena 24enne, ha trovato nelle ultime due stagioni una crescita repentina che l’ha portata praticamente tra le prime cinque ...

Amici - il dramma del cantante Daniel : 'Non ne posso più' - Una decisione estrema. Choc da Maria De Filippi : 'Mi sento escluso dalla mia stessa squadra'. È questa la confessione del cantante Daniel Piccirillo al trapper Jefeo durante un momento di relax nella scuola di Amici, il talent di Maria De Filippi . ...

Lecce - concorso di bellezza truccato : nessUna sponsorizzazione da Maria De Filippi : A Lecce il concorso di bellezza Miss Winning e Miss Sud Salento continua a sollevare polemiche. Dopo che alcuni organizzatori hanno dichiarato che la gara sia stata sponsorizzata da Maria De Filippi , ...

Pordenone : incendio a Una canna fumaria : incendio , per fortuna senza conseguenze importanti, in un' abitazione di vicolo Molinari , a Pordenone . I vigili del fuoco sono stati allertati poco prima delle 17. Le fiamme si sono sprigionate ...

Trame - Una Vita : Maria Luisa discrimina Lolita - Ursula si vendica di Celia : Le anticipazioni delle puntate di Una Vita da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre, svelano che Ursula Dicenta deciderà di vendicarsi di Celia Alvarez Hermoso. Maria Luisa, intanto, scoprirà la relazione di Antonito con Lolita, tanto da non prenderla affatto bene. Una Vita: Celia coinvolta in uno scandalo Celia non si ricorderà nulla di quello accaduto durante l'intervista con il giornalista avvenuta a casa sua. Antonito, nel frattempo, sarà ...

Gerry Scotti fa Una confessione su Maria De Filippi e critica i reality : Maria De Filippi e i reality show: l’opinione di Gerry Scotti Circa 10 giorni fa è finita la nuova edizione di Tu si que vales. Un’edizione che ha registrato ascolti altissimi, riuscendo a battere qualsiasi concorrenza. In giuria, oltre la Zanicchi, Zerbi e Mammucari c’erano anche Maria De Filippi e Gerry Scotti. E proprio quest’ultimo, nelle ultime ore, ha fatto una confessione sulla De Filippi, che ha già fatto molto ...

Amici - Maria De Filippi arruola Alfonso Signorini : decisione estrema per Una missione impossibile : Da opinionista a professore in meno di 24 ore. È successo ad Alfonso Signorini che, dopo la finale del Grande Fratello Vip di lunedì 10 dicembre si è trovato a rivestire i panni del professore durante ...

Milly Carlucci/ Dopo l'appello a Maria De Filippi : "Aprirà la busta? Mi aspetto Una risposta originale' : Ritorna la battagli a colpi di share tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Da Ballando Con le Stelle la proposta: 'Maria vieni a ballare per una sera'.

Bob - Coppa del Mondo 2018-2019 : Francesco Friedrich parte con Una doppietta - tra le donne Mariama Jamanka inizia vincendo : Il primo fine settimana della Coppa del Mondo di bob 2018/19 a Sigulda, in Lettonia, ci ha subito consegnato tre vittorie tedesche, due con Francesco Friedrich tra gli uomini, una con Mariama Jamanka tra le donne, ma gli spunti non sono mancati, dalla squalifica di Elana Meyers-Taylor, fino alla risposta di Oskars Kibermanis alla doppietta di Friedrich. Nella prima giornata di gare il successo, tra gli uomini, era andato a Francesco Friedrich, ...

Alda D’Eusanio a Vieni da me fa Una battuta su Maria De Filippi : Vieni da me, Alda D’Eusanio: “Maria De Filippi? Io mi commuovo solo con…” Alda D’Eusanio ospite oggi a Vieni da me di Caterina Balivo si è sottoposta al gioco “Hai detto di…”. In pratica si sarebbe dovuta ricordare il destinatario vip di alcune dichiarazioni da lei pronunciate in passato. Tra le foto che ha posizionato in testa del vip che avrebbe dovuto indovinare c’è stata anche quella di ...

Marianna - titolare di un bar - muore a 40 anni dopo Una strenua lotta con la malattia : Persona solare e positiva, sempre con il sorriso sulla labbra, Marianna Zanvettore amava lo sport e in particolare la danza. Le esequie si terranno alle 10.45 di lunedì 10 dicembre nella chiesa ...