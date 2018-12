Un posto al sole | anticipazioni | Vera confessa di avere ucciso Veronica

Anticipazioni Un posto al sole prossima settimana : la sete di vendetta di Alberto : Nella puntata di venerdì sera abbiamo lasciato Roberto alle prese con la pazzia di Vera. La ragazza, purtroppo, si è convinta che Ferri l'abbia sempre ingannata, per cui ha deciso di fargliela pagare. Nell'ultima scena l'abbiamo vista con una siringa tra le mani. Alla fine , però, la donna deciderà di non fare del male al Ferri. La fine della vicenda inerente a Vera Viscardi Le Anticipazioni di Un posto al sole dal 21 al 4 gennaio 2019 ci ...

Un posto al sole anticipazioni : DIEGO e ROSSELLA si baciano! : A Un posto al sole, la prima settimana del 2019 (il 31 dicembre la soap non andrà in onda) partirà col botto: le storie giovanili torneranno al centro della scena con uno sviluppo che – diciamolo – vi stiamo pian piano “insinuando” da settimane. Tutto ciò con buona pace di chi “sperava di aver capito male”… Eccoci dunque alle anticipazioni. Il 3 gennaio tra DIEGO e Beatrice (Marina Crialesi) sembrerà ...

Spoiler Un posto al sole - Marina scenderà a patti con Elena : La soap 'Un posto al sole' terrà compagnia al suo fedele pubblico anche durante la settimana di Natale con nuovi episodi che non mancheranno di sorprendere ed entusiasmare i fan della telenovela partenopea. Ovviamente, al centro della scena, ci saranno i preparativi per le imminenti festività. In particolare, le anticipazioni dal 24 al 28 dicembre svelano che a Palazzo Palladini tutto sarà pronto per il cenone della Vigilia, al quale ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 24 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 24 dicembre 2018: Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) riceve la visita natalizia di Rossella (Giorgia Gianetiempo) nel ristorante di Torino dove lui lavora… A Palazzo Palladini, tutti si stanno preparando per la cena della vigilia di Natale… La notte di Natale, Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti) avranno una sorpresa davvero inattesa… Marina (Nina ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 24 al 28 dicembre : Natale di sorprese : Un posto al sole, cosa succederà durante la settimana di Natale nella soap di Rai Tre? Ecco tutte le anticipazioni Un posto al sole. Vera Viscardi è sempre più disperata e in preda alla follia pura. Dopo aver sedato Ferri e la domestica, li tiene in ostaggio per commettere chissà quale assurdità. Giovanna e tutta […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 dicembre: Natale di sorprese proviene da Gossip e Tv.

Spoiler Un posto al sole fino al 28/12 : Rossella va a trovare Patrizio a Torino : Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole, di cui la prossima settimana andranno in onda le nuove attese puntate in prima visione assoluta su Raitre. Nonostante sia la settimana natalizia, la soap opera non andrà in vacanza e proseguirà ininterrottamente la sua messa in onda anche il giorno di Natale, per la gioia di tutti i fan che potranno seguire sempre le avventure dei protagonisti di Palazzo Palladini. Un posto al sole, le ...

Un posto al sole - anticipazioni prossima settimana : Valerio eredita l'impero Viscardi : Comincia una nuova settimana con la soap opera che, dal 1996, continua a tenere compagnia ai milioni di telespettatori italiani curiosi di conoscere il destino dei personaggi principali. Il commissario Giovanna Landolfi è sempre più vicino alla verità e non ha creduto alla versione dei fatti raccontata da Valerio Viscardi dichiaratosi colpevole dell'omicidio della sorella Veronica. La donna è sicura che l'uomo stia coprendo la figlia in modo da ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 24 dicembre al 4 gennaio : Vera persa nel suo vortice di follia : Roberto, anche se affaticato dalla prigionìa, cerca di aiutare la ragazza ma lei è sempre più fuori controllo (e armata): queste e altre avventure vedranno coinvoti i protagonisti della soap Un posto al sole, ambientata a Napoli, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 24 dicembre Patrizio riceve la visita di Rossella nel ristorante stellato di Torino dove ...

Anticipazioni Un posto Al Sole Trama Puntate 24-28 Dicembre 2018 : Vera Confessa l’Omicidio della Zia! : Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 24 a venerdì 28 Dicembre 2018: una bambina per Arianna ed Andrea. Elena soffre. Vera Confessa… Anticipazioni Un Posto al Sole: Vera Confessa di aver assassinato Veronica, sancendo l’innocenza di Alberto e di Valerio. Marina si rende conto che Elena è molto legata al Viscardi, mentre Arianna e Andrea presentano Kim ad amici e famigliari. Rossella raggiunge Patrizio a Torino, ...

Un posto al sole anticipazioni : VALERIO ricchissimo - ALBERTO libero!!! : Dopo ben cinque mesi, la prossima settimana sarà quella che a Un posto al sole chiuderà la lunga fase legata all’omicidio di Veronica (Caterina Vertova). L’ennesimo colpo di testa di Vera (Giulia Schiavo) terrà banco ancora per qualche giorno: la ragazza ha rapito Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) con l’intenzione di fargli del male e presto la vedremo arrivare all’apice della follia, dato che vagherà ...

Un posto al sole - anticipazioni prossima settimana : la svolta : anticipazioni Un posto al sole, puntate 24-28 dicembre: la confessione Un posto al sole andrà regolarmente in onda anche durante le festività natalizie. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 24 al 28 dicembre svelano che finalmente si arriverà a una svolta nella vicenda riguardante l’omicidio di Veronica Viscardi. Valerio vuole evitare che la figlia finisca in prigione ma la ragazza finisce lo stesso per mettersi nei guai. In un ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 21 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 21 dicembre 2018: Vera Viscardi (Giulia Schiavo) continua a tenere in ostaggio Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), intanto la situazione potrebbe precipitare… Michele (Alberto Rossi) è in procinto di affrontare una lezione con gli studenti dell’Istituto, ma l’ennesimo spiacevole incidente rischia di compromettere il futuro dell’intero progetto… Un nuovo ...

Un posto al Sole Anticipazioni 20 dicembre 2018 : Giovanna mette sotto torchio Valerio : Il commissario non crede alla confessione del Viscardi e intende andare sino in fondo, per scoprire la verità.

Un posto al sole : a capodanno doppio appuntamento e la nascita di Lorenzo : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al sole”. Ricche novità sono in arrivo per i più affezionati telespettatori. Nella settimana dedicata alle festività natalizie saranno numerosi i colpi di scena ideati dagli autori, ma quello più atteso sarà per l’episodio di capodanno: la nascita di Lorenzo per mano di Guido in una situazione del tutto inaspettata. A capodanno Rai tre trasmetterà come di ...