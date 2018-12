Un posto al sole | anticipazioni | Vera confessa di avere ucciso Veronica

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 26 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 26 dicembre 2018: Vera Viscardi (Giulia Schiavo) sembra oramai persa nella sua follia senza ritorno, tanto da far presagire il peggio… Arianna (Samanta Piccinetti) è costretta ad confrontarsi per l’ennesima volta con il suo desiderio frustrato di maternità… Andrea (Davide Devenuto) fa ad Arianna una proposta che la riempie di gioia… Da non perdere: diventa fan della ...

Un posto al sole anticipazioni : arriva il bacio tra Diego e Rossella : Un posto al sole anticipazioni: Patrizio è fuori per lavoro e Rossella si consola con Diego Un posto al sole. A Palazzo Palladini c'è aria di festa, come in tutto il resto del mondo. Tutti si preparano a festeggiare il Santo Natale ma succede qualcosa di assolutamente inaspettato nella soap più famosa e seguita di […]

Un posto al sole : Nina Soldano parla dello stop delle riprese : Un posto al sole: stop alle riprese per le feste. Nina Soldano svela il ‘dietro le quinte’ Si è fermata per Natale la produzione di Un posto al sole, la popolare soap di Rai3, in onda con cadenza quotidiana, dal lunedì al venerdì, alle 20.45. Una pausa che si è resa necessaria, in primis, per consentire agli attori di prendersi qualche giorno di riposo dai ritmi serrati delle riprese. E a rompere il silenzio raccontandosi in ...

Un posto Al Sole - Francesco Vitiello : 'Diego tenta di reprimere ciò che prova' : Recentemente Francesco Vitiello, interprete del personaggio di Diego Giordano tornato dopo cinque anni di assenza in Un Posto al Sole, ha annunciato che ci sarà un bacio con Rossella, sebbene i due siano impegnati. L'attore ha spiegato che si tratterà di una situazione difficile da gestire: "Diego tenta di reprimere ciò che prova". Queste dichiarazioni fanno notare che il figlio di Raffaele non è pienamente convinto dell'interesse verso la ...

Un posto al sole - anticipazioni : Vera confessa di avere ucciso Veronica : Un posto al sole Settimana decisiva per la soap partenopea Un posto al sole: oltre alla fine del sequestro di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), Vera (Giulia Schiavo) ammetterà di avere ucciso la zia Veronica (Caterina Vertova) causando, di fatto, il rilascio di Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Valerio (Fabio Fulco) diventerà, invece, l’unico ricchissimo erede del grosso impero Viscardi. Ecco le anticipazioni da lunedì 24 a venerdì ...

Un posto al Sole Anticipazioni 25 dicembre 2018 : Alberto sarà presto libero : Valerio informa il Palladini di aver confessato la sua colpevolezza e gli conferma che presto cadranno tutte le accuse su di lui.

Un posto al sole - Nina Soldano : "Io e Marina Giordano siamo l'opposto" : Un posto al sole: Nina Soldano ci anticipa qualche novità sulla soap di Rai Tre Un posto al sole. A parlare e a lasciare una breve intervista sul settimanale Vero, stavolta, è Nina Soldano. L'attrice che da ben 16 anni di cala completamente nelle vesti dell'agerrima Marina Giordano nella soap napoletana di Rai Tre. La […]

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 25 dicembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 25 dicembre 2018: Anche a Natale, Upas è regolarmente in onda. E si tratterà di una puntata in cui il Natale alla Terrazza avrà una svolta inaspettata… Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti) si presentano con la piccola Kim, che è stata abbandonata al Caffè Vulcano… Valerio Viscardi (Fabio Fulco), che si è preso la colpa dell’omicidio di Veronica Viscardi ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dall’1 al 4 gennaio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da martedì 1 a venerdì 4 gennaio 2019: Convinto di trascorrere un Capodanno triste e solitario, Guido si trova invece ad affrontare una nottata adrenalinica in cui sarà alle prese con il travaglio di Mariella: un’esperienza che finisce per consolidare il rapporto tra i due, lasciando la Altieri piena di dubbi. L’incontro di Cerruti col padre, organizzato da Bice, sarà motivo di ...

Un posto al Sole spoiler : a sorpresa Rossella bacia Diego : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al Sole”. Nelle puntate trasmesse la scorsa settimana, abbiamo assistito ad uno scontro tra Diego e Beatrice che ha messo in luce ancora una volta le differenze caratteriali dei due che, con molta difficoltà, continuano a portare avanti la loro relazione. Stando a quanto rivelano le anticipazioni per le prossime puntate, la crisi tra i due continuerà ma ...

Anticipazioni Un posto al sole prossima settimana : la sete di vendetta di Alberto : Nella puntata di venerdì sera abbiamo lasciato Roberto alle prese con la pazzia di Vera. La ragazza, purtroppo, si è convinta che Ferri l'abbia sempre ingannata, per cui ha deciso di fargliela pagare. Nell'ultima scena l'abbiamo vista con una siringa tra le mani. Alla fine , però, la donna deciderà di non fare del male al Ferri. La fine della vicenda inerente a Vera Viscardi Le Anticipazioni di Un posto al sole dal 21 al 4 gennaio 2019 ci ...

Un posto al sole anticipazioni : DIEGO e ROSSELLA si baciano! : A Un posto al sole, la prima settimana del 2019 (il 31 dicembre la soap non andrà in onda) partirà col botto: le storie giovanili torneranno al centro della scena con uno sviluppo che – diciamolo – vi stiamo pian piano “insinuando” da settimane. Tutto ciò con buona pace di chi “sperava di aver capito male”… Eccoci dunque alle anticipazioni. Il 3 gennaio tra DIEGO e Beatrice (Marina Crialesi) sembrerà ...