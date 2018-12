ilfattoquotidiano

: Un Natale da cani: Dogman, Isle of dogs e Rabbia furiosa - Cascavel47 : Un Natale da cani: Dogman, Isle of dogs e Rabbia furiosa - BrunaAnnamaria : Non ho capito come farò a dir loro che sono destinate a trascorrere il Natale al freddo e in un box tra altre centi… - AssociazionePEC : Domani é Natale. Avete fatto tutti, ma proprio tutti i regali? Avete ancora tempo per scriverci e ricevere un pacch… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) “con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”. L’importante è non passarlo soli come, il. Eppure, in un’ipotetica programmazione alternativa ai soliti mielosi film natalizi, ovviamente con l’augurio di guardarli in compagnia, un excursus intorno a storie dinon sarebbe poi così male. Quando al cinema si dice “un cane” è sempre brutto segno. Ribaltiamo per un po’ questo paradigma, rivolgendo l’attenzione a tre titoli estremamente positivi della scorsa stagione, editi ora anche in home video, che hanno segnato, coinvolto, spiazzato e appassionato pubblico e critica. Al centro di ognuno di essi i. Come protagonisti parlanti ed esuli, come oggetti d’amore e attenzioni, o malaugurati combattenti curati da un sottomesso protagonista.Alla Berlinale ha incassato l’Orso d’Argento per la miglior regia Wes Anderson. Tornato all’animazione in stop-motion con il suoof ...