Ultime Notizie Roma del 24-12-2018 ore 09 | 10

Tsunami in Indonesia dopo eruzione Krakatoa : 281 morti/ Video Ultime Notizie - mille feriti : attivi i soccorsi : Tsunami in Indonesia dopo eruzione del vulcano Krakatoa, si aggrava il bilancio delle vittime: oltre 281 morti e mille feriti, le ultime notizie.

Catanzaro - uccide ex fidanzata e il suo nuovo compagno/ Ultime Notizie : raggiunti da colpi d'arma da fuoco : Catanzaro, uccide ex fidanzata e il suo nuovo compagno: raggiunti da colpi d'arma da fuoco in tabaccheria. Le Ultime notizie sul duplice omicidio

Duplice omicidio a Davoli : uccisa una donna e il suo compagno in pieno giorno - Ultime Notizie Flash : Duplice omicidio a Davoli: uccisa una donna e il suo compagno in pieno giorno. Il paese è sotto choc

Ultime Notizie Roma del 23-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e di almeno 168 morti 745 feriti una trentina di dispersi il bilancio aggiornato dello tsunami che ha colpito la Costa attorno allo Stretto della Sonda tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra le onde anomale che hanno raggiunto i 20 m di altezza potrebbero essere state causate da frane sottomarine eseguita un’eruzione di anak ...

Tsunami Indonesia oggi : video e Ultime Notizie | : L'onda, forse provocata dall'eruzione del vulcano Krakatoa, ha colpito la costa attorno allo stretto della Sonda tra le isole Indonesiane di Giava e Sumatra. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

CROTONE - PADRE E FIGLIO UCCISI A COLPI DI FUCILE/ Ultime Notizie : corpi ritrovati in campagna - è giallo : CROTONE, PADRE e FIGLIO UCCISI a COLPI di FUCILE: Ultime notizie, i corpi di due allevatori ritrovati in campagna. COLPIti mentre erano in auto, è giallo.

PICCOLO ALEX MONTRESOR/ Ultime Notizie - condizioni stabili dopo trapianto : attesa per prossimi sviluppi : Roma, PICCOLO ALEX sottoposto a trapianto. Ultime notizie, intervento al Bambino Gesù: papà dona le cellule per il figlio