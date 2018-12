UFFICIALE MILAN | RICORSO AL TAS DI LOSANNA CONTRO LA UEFA | ' Disappunto per la decisione

Milan - addio al sogno Ibrahimovic : UFFICIALE il rinnovo coi LA : ROMA - Ora è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic ha firmato il rinnovo contrattuale con i Los Angeles Galaxy per il 2019. Lo ha annunciato lo stesso club californiano, che milita nella MLS, con una nota sul ...

UFFICIALE - Geoffrey Moncada nuovo Capo Area Scouting del Milan : I rossoneri hanno ufficializzato l'ormai ex Monaco - club in cui Moncada ha lavorato per 6 anni - come nuovo Capo dell'Area Scouting della società. L'articolo Ufficiale, Geoffrey Moncada nuovo Capo Area Scouting del Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

UFFICIALE : Supercoppa Juventus-Milan in Arabia Saudita il 16 gennaio : Ora è Ufficiale: la sfida della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita. Lo ha reso noto la Lega Serie A in un comunicato. La trentunesima edizione del trofeo ...

UFFICIALE - Ivan Gazidis è il nuovo Amministratore Delegato del Milan : gli obiettivi ed i dettagli del contratto : Ivan Gazidis è il nuovo Amministratore Delegato del Milan, prenderà il posto lasciato vacante da Marco Fassone, che in precedenza fu di Galliani Adesso è Ufficiale, Ivan Gazidis è il nuovo Amministratore Delegato del Milan. Prenderà il posto lasciato vacante dopo l’addio di Marco Fassone, a seguito di una gestione a dir poco disastrosa che ha frenato il ritorno ad alti livelli del club rossonero. Adesso però, con l’arrivo di ...

Basket - inaugurato l’NBA store di Milano : unico negozio UFFICIALE in Europa : NBA store aperto da oggi a Milano, si tratta del primo negozio in Europa del noto campionato (e marchio) cestistico americano Basket, inaugurato oggi il primo NBA store in Europa, aperto nella ‘nostra’ Milano all’interno della Galleria Passarella, a pochi passi da Piazza San Babila. Una folla di appassionati del mondo del Basket americano, ha atteso con ansia per anni questo momento e si è riversata nei pressi di Piazza ...

Milan - UFFICIALE : Gazidis è il nuovo amministratore delegato : Con la visita di stamattina a Milanello, dove il Milan sta preparando la gara di domani contro il Parma, è cominciata l’esperienza di Ivan Gazidis come amministratore delegato del club rossonero. Il manager sudafricano, reduce da nove anni alla guida dell’Arsenal, è impegnato già da settimane a studiare le strategie per la sua nuova squadra, e da oggi ricopre il ruolo di ad con il compito di guidare le attività del Milan sui ...

Grande Fratello Vip : "La lite di Fabrizio Corona e Ilary Blasi era un accordo" - l'atto UFFICIALE della Procura di Milano : "La querelle con Ilary Blasi, frutto di un accordo al fine di incrementare gli ascolti", gli atti ufficiali della difesa depositati dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Il concerto di Elisa al Teatro Dal Verme di Milano in tv su VH1 : svelata la data UFFICIALE : Il concerto di Elisa al Teatro Dal Verme di Milano in tv ha finalmente una sua data ufficiale. Il live del 19 novembre sarà infatti trasmesso a un mese esatto di distanza, il 19 dicembre, sul canale VH1 del digitale terrestre al numero 67. Il live ha aperto la Milano Music Week che nel 2018 ha raggiunto la seconda edizione, con trasmissione del concerto in diretta sulla pagina ufficiale di VH1 che ha di recente comunicato la data ufficiale ...

Olimpiadi 2026 - le guglie del Duomo di Milano e le montagne di Cortina : lo spettacolare video UFFICIALE della candidatura : La delegazione italiana, composta dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, dal sindaco di Milano, Beppe Sala, dal presidente del Veneto, Luca Zaia e dalla campionessa di short track, Arianna Fontana, ha presentato a Tokyo, all’Assemblea dei comitati olimpici invernali, la candidatura di Milano-Cortina per i Giochi invernali del 2026. Una candidatura, ha detto Malagò, che unisce “innovazione e tradizione“, e cioè il capoluogo ...

Banksy - a Milano la mostra (non UFFICIALE) del writer : A Milano, al MUDEC dal 21 novembre c"è "The Art of Banksy - A Visual Protest".Promossa dal Comune di Milano-Cultura e da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, che ne è anche il produttore, la mostra, ideata da Madeinart e curata da Gianni Mercurio, si articola attraverso sezioni, che cercano di sviluppare una riflessione sulla collocazione dello street artist inglese nel contesto odierno dell"arte.Sono presenti circa 80 lavori tra dipinti, sculture e ...