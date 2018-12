Tsunami Indonesia | i morti salgono a 373

Tsunami IN INDONESIA - FURIA DEL VULCANO KRAKATOA : 280 MORTI/ Video ultime notizie : rischio nuove onde anomale : TSUNAMI in INDONESIA dopo eruzione del VULCANO KRAKATOA: oltre 281 MORTI e mille feriti, allerta massima. Estratto bimbo vivo da macerie dopo 12 ore

Tsunami Indonesia - si aggrava il bilancio delle vittime : i morti sono almeno 373 [FOTO] : 1/109 AFP/LaPresse ...

Indonesia - 'l'allarme anti-Tsunami non era attivo dal 2012' - Sale a 373 il bilancio dei morti : Tsunami in Indonesia, continuano le operazioni di soccorso Ansa 1 di 20 Ansa 2 di 20 Ansa 3 di 20 Ansa 4 di 20 Ansa 5 di 20 Ansa 6 di 20 Ansa 7 di 20 Ansa 8 di 20 Ansa 9 di 20 Ansa 10 di 20 Ansa 11 di ...

Indonesia - si teme per un nuovo Tsunami : In Indonesia l'emergenza non si è ancora placata. Il vulcano Krakatoa continua infatti ad eruttare con violenza; al momento sono oltre 200 le vittime della gigantesca onda di 20 metri, provocata proprio dall'attività del vulcano. Secondo gli esperti, a dare il via alla disastrosa ondata, sono stati una serie di fattori: non solo l'eruzione, ma anche una terribile frana sottomarina che ha fatto ingrossare il mare. Lo tsunami è partito pochi ...

Indonesia - la band distrutta dallo Tsunami - uno dei membri : “Mentre ero sott’acqua pregavo” : Le immagini dell'onda che ha travolta una band Indonesiana nel pieno di un concerto ha fatto il giro del mondo. Il gruppo si chiamava Seventeen ed era molto noto nel mondo del rock locale: stando a quanto riportano fonti come Reuters e BBC i membri sono tutti morti tranne il cantante Riefian Fajarsyah.Continua a leggere

Indonesia - il Krakatoa erutta ancora : si teme nuovo Tsunami : E' ancora allerta Tsunami in Indonesia dove ieri un maremoto ha causato 281 morti ed oltre mille feriti. Il "figlio del Krakatoa", il vulcano Anak,continua ad eruttare e...

Tsunami Indonesia - 280 morti in eruzione Krakatoa/ Ultime notizie video : estratto bimbo da macerie dopo 12 ore : Tsunami in Indonesia dopo eruzione del vulcano Krakatoa: oltre 281 morti e mille feriti, allerta massima. estratto bimbo vivo da macerie dopo 12 ore

Tsunami in Indonesia - i morti sono oltre 280. Si teme una seconda onda killer : Il video del momento del salvataggio, pubblicato da uno dei poliziotti impegnati nella ricerca dei sopravvissuti, ha fatto il giro del mondo. Il bambino, il cui nome è Alì, si è salvato dopo che i ...

Tsunami Indonesia : la Caritas presente nelle zone colpite : Oadre Ignatius Swasono, direttore ad interim di Caritas Indonesia chiede aiuto per la popolazione Indonesiana colpita dallo Tsunami, lanciando un appello “a tutti gli uomini e le donne di buona volontà in Italia per aiutarci ancora una volta in questo momento di sconforto e paura perché il Natale del Signore possa portare speranza alle popolazioni colpite“: “Molti volontari stanno già lavorando e andando verso l’area ...

Tsunami Indonesia : la Caritas altoatesina invia aiuti nelle zone colpite : Quasi 300 morti e migliaia tra feriti e scomparsi: questo il bilancio provvisorio per un improvviso Tsunami che ha travolto le località costiere tra Giava e Sumatra. Devastazione e bisogno di aiuto interessano decine di migliaia di persone. La Caritas altoatesina invia 15.000 euro per gli aiuti di emergenza. Onde alte alcuni metri hanno portato morte e devastazione in decine di località Indonesiane comprese tra le isole di Giava e ...

Tsunami Indonesia - Unicef : garantire risposta per i bambini : “Mentre l’Unicef continua ad affrontare le conseguenze dei recenti disastri naturali a Lombok e Sulawesi, un nuovo disastro ha colpito l’Indonesia. L’Unicef e’ sul campo per accompagnare le autorita’ nel valutare l’impatto dell’ultimo Tsunami sui bambini, per garantire che siano al centro della risposta nazionale e che i loro diritti siano rispettati“, dichiara Andrea Iacomini, portavoce ...

Tsunami in Indonesia - il vulcano Krakatoa erutta di nuovo : le immagini dall’alto con la nube di cenere : Il “figlio del Krakatoa“, il vulcano Anak,c ontinua a eruttare e le autorità Indonesiane hanno invitato anche oggi la popolazione e i turisti a stare lontani dalle spiagge nel timore che possa verificarsi una seconda devastante onda di Tsunami. A riferirlo, i media locali. Le abitazioni distrutte sono state 600, 12mila gli sfollati a cui si aggiungono quasi 300 morti e oltre mille feriti. Nel video, le impressionanti immagini girate ...

Indonesia - uno Tsunami si abbatte sulla costa : 281 morti - più di mille feriti : A volte la natura non lascia scampo, è inerme l’uomo di fronte al suo manifestarsi nelle forme più catastrofiche. In Indonesia spesso questo si verifica con effetti devastanti. Sulle isole di Giava e Sumatra il 22 dicembre scorso si è abbattuto uno tsunami di enormi proporzioni. Sono morte 281 persone, più di 1.000 sono rimaste ferite e decine di altre disperse. A differenza di tante altre volte, non ci sono state avvisaglie che potessero far ...

Tsunami in Indonesia - la denuncia : “Sistema d'allarme inattivo dal 2012” : Lo strumento che avrebbe dovuto avvertire la popolazione dell'arrivo dell'onda anomala non era in funzione. Intanto si...